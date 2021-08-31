Талибан назвал имена трех ключевых министров нового правительства, – СМИ

Талибы назначили трех представителей своего движения на должности министров обороны, а также иностранных и внутренних дел.

Движение "Талибан" обещало объявить о формировании нового правительства в Афганистане 3 сентября, при этом имена основных министров будущего кабинета министров уже известны, сообщает во вторник 31 августа РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

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По информации источников, министром обороны Афганистана будет сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд.

Новым министром внутренних дел станет одного из лидеров "Талибана" Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани.

Пост главы внешнеполитического ведомства займет мулла Абдул Гани Барадар (глава политического офиса "Талибана").

Напомним, 15 августа официальные представители движения "Талибан" решили отказаться от идеи переходного правительства в Афганистане.

Также известно, что экс-президента Афганистана Карзая талибы отправили под домашний арест после того, как пытались сформировать новое правительство, в которое должны были войти некоторые бывшие руководители страны.

Фокус сообщал о том, что Брат бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани, Хашмат Гани Ахмадзи, который является является главой Великого Совета Кучи, объявил о своей поддержке Талибана, публично присягнув ему на верность.