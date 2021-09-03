"Нам доведеться": в ЄС допустили співпрацю з "Талібаном", але назвали умови

Глава дипломатії ЄС Жозель Боррель стверджує, що Євросоюз буде змушений співпрацювати з новою владою Афганістану, щоб підтримати населення країни.

Європейський союз готовий співпрацювати з новим урядом "Талібану" в Афганістані, проте для цього радикальний рух має поважати права людини, зокрема жінок, і не дозволити країні стати майданчиком для тероризму. Про це в п'ятницю, 4 вересня, під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Словенії заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає Reuters.

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"Щоб підтримати афганське населення, нам доведеться співпрацювати з новим урядом в Афганістані", — сказав дипломат під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Словенії.

За його словами, між ЄС і "Талібаном" можлива "оперативна взаємодія", однак вона не буде означати офіційного визнання уряду талібів. Боррель додав, що нова влада Афганістану повинна не допустити того, щоб країна знову стала благодатним грунтом для тероризму, яким вона була під час попереднього періоду правління "Талібану" країною.

Дипломат додав, що таліби повинні поважати права людини, верховенство закону і свободу ЗМІ. Також, на його думку, руху необхідно домовитися з іншими політичними силами Афганістану про створення перехідного уряду. При цьому Боррель заявив, що новий уряд також зобов'язана надати вільний доступ громадян до гуманітарної допомоги.

"Ми збільшимо гуманітарну допомогу, але ми будемо оцінювати (дії уряду талібів) залежно від доступу, який вони надають (до неї)", — сказав глава дипломатії ЄС.

Тим часом організації, які надають гуманітарну допомогу в Афганістані, стверджують, що країна стикається з гуманітарною катастрофою на фоні економічної кризи, викликаної збройним конфліктом, посухою і пандемією коронавірусної хвороби. Експерти ЄС вважають, що вже близько 18 мільйонів афганців потребують гуманітарної допомоги.

Боррель також заявив, що Євросоюз може повернути свою дипломатичну місію в Кабул, "якщо для цього будуть створені умови безпеки".

За даними Times of India, таліби оголосять склад нового уряду Афганістану вже в суботу, 4 вересня.

Тим часом журналісти вже повідомили, що Кабмін очолить один із засновників "Талібану" Абдул Гані Барадар.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен також допустив, що Штати співпрацюватимуть з "Талібаном", якщо це буде зачіпати національні інтереси американської держави.