Колишні військовослужбовці готували напади на центри вакцинації у Великобританії, — ЗМІ (фото)

Угруповання, що складається з понад 200 колишніх військовослужбовців, обговорювало покупку арбалетів і ділилося порадами, як модернізувати свої гвинтівки.

У Великобританії група Veterans 4 Freedom готувала озброєний напад на центри вакцинації населення від COVID-19. Про це пише видання Mail on Sunday.

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Угруповання Veterans 4 Freedom було засноване колишнім бійцем Королівської морської піхоти і складалося із 16 оперативних осередків по всій Великобританії.

У Telegram Veterans 4 Freedom, що складається з понад 200 колишніх військовослужбовців, активно обговорювали плани нападу на центри вакцинації населення і покупку арбалетів, які бійці планували використовувати в процесі злочину.

Британським журналістам вдалося пройти перевірку й отримати доступ до закритої групи Veterans 4 Freedom у месенджері Telegram. Один із користувачів Майкі П. поділився з "однодумцями" фотографіями співробітників центрів вакцинації та опублікував реєстраційні номери їхніх автомобілів.

Учасники також обговорювали плани збройного повстання і "повної зміни системи" в країні. Один із колишніх військовослужбовців під псевдонімом "Сходження Скорпіона" писав активакцинаторам: "Немає більше лідерів, більше ніяких королівських осіб, ніякої грошової системи, ніякого рабства... Уряд змінився адміністрацією, яка виконує тільки волю народу".

За даними журналістів Mail, яким вдалося отримати доступ до чату в Telegram, стверджують, що учасники угруповання ділилися порадами, як переробити гвинтівки, щоб зробити їх легальними, і всерйоз думали про використання арбалетів у процесі нападу.

"Цієї зими люди падатимуть як мухи, тоді ми можемо побачити війська ООН і військовий стан на наших вулицях. Я дійсно думаю, що ця зима буде найпохмурішою з усіх, що ми коли-небудь знали", — цитує видання повідомлення іншого учасника групи під псевдонімом "Форт Великобританія".

На 8 вересня члени Veterans 4 Freedom хочуть провести мирний мітинг у центрі Лондона, щоб отримати підтримку громадськості. Вербуючи нових людей, керівництво угруповання запевняє, що вони виступають тільки за легальні форми протесту й опору.

Після того, як видання Mail опублікувало своє розслідування, угруповання Veterans 4 Freedom оголосило про розпуск, а деякі члени створили новий чат під назвою "Глобальний альянс ветеранів".

[ + – ] Арсенал зброї активакцинаторів [ + – ] Арсенал зброї активакцинаторів [ + – ] Арсенал зброї активакцинаторів

Раніше Фокус розповідав, що в США помер відомий антивакцинатор, який висміював щеплення від COVID-19. Член протестантської церкви Hillsong Стівен Гармон протягом місяця хворів COVID-19 і помер після ускладнень. У своєму Twitter чоловік неодноразово висміював вакцини від інфекції, а перед смертю закликав однодумців по церкві молитися за нього.

Також Фокус повідомляв, що антивакцинатори з коктейлями Молотова напали на центр вакцинації в Італії. Двом чоловікам пред'явили звинувачення в тероризмі після того, як вони намагалися спалити центр вакцинації населення. Вакцини на складі не постраждали, а холодильні камери, в яких зберігалися препарати, не вийшли з ладу.