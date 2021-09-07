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Колишні військовослужбовці готували напади на центри вакцинації у Великобританії, — ЗМІ (фото)

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У Великобританії ветерани армії готували напади на центри вакцинації
Фото: Daily Mail | Угруповання активакцинаторів у Великобританії

Угруповання, що складається з понад 200 колишніх військовослужбовців, обговорювало покупку арбалетів і ділилося порадами, як модернізувати свої гвинтівки.

У Великобританії група Veterans 4 Freedom готувала озброєний напад на центри вакцинації населення від COVID-19. Про це пише видання Mail on Sunday.

Угруповання Veterans 4 Freedom було засноване колишнім бійцем Королівської морської піхоти і складалося із 16 оперативних осередків по всій Великобританії.

У Telegram Veterans 4 Freedom, що складається з понад 200 колишніх військовослужбовців, активно обговорювали плани нападу на центри вакцинації населення і покупку арбалетів, які бійці планували використовувати в процесі злочину.

Британським журналістам вдалося пройти перевірку й отримати доступ до закритої групи Veterans 4 Freedom у месенджері Telegram. Один із користувачів Майкі П. поділився з "однодумцями" фотографіями співробітників центрів вакцинації та опублікував реєстраційні номери їхніх автомобілів.

Учасники також обговорювали плани збройного повстання і "повної зміни системи" в країні. Один із колишніх військовослужбовців під псевдонімом "Сходження Скорпіона" писав активакцинаторам: "Немає більше лідерів, більше ніяких королівських осіб, ніякої грошової системи, ніякого рабства... Уряд змінився адміністрацією, яка виконує тільки волю народу".

За даними журналістів Mail, яким вдалося отримати доступ до чату в Telegram, стверджують, що учасники угруповання ділилися порадами, як переробити гвинтівки, щоб зробити їх легальними, і всерйоз думали про використання арбалетів у процесі нападу.

"Цієї зими люди падатимуть як мухи, тоді ми можемо побачити війська ООН і військовий стан на наших вулицях. Я дійсно думаю, що ця зима буде найпохмурішою з усіх, що ми коли-небудь знали", — цитує видання повідомлення іншого учасника групи під псевдонімом "Форт Великобританія".

На 8 вересня члени Veterans 4 Freedom хочуть провести мирний мітинг у центрі Лондона, щоб отримати підтримку громадськості. Вербуючи нових людей, керівництво угруповання запевняє, що вони виступають тільки за легальні форми протесту й опору.

Після того, як видання Mail опублікувало своє розслідування, угруповання Veterans 4 Freedom оголосило про розпуск, а деякі члени створили новий чат під назвою "Глобальний альянс ветеранів".

Арсенал зброї активакцинаторів
Арсенал зброї активакцинаторів
Арсенал зброї активакцинаторів
Арсенал зброї активакцинаторів
Арсенал зброї активакцинаторів
Арсенал зброї активакцинаторів
Арсенал зброї активакцинаторів
Арсенал зброї активакцинаторів
Арсенал зброї активакцинаторів

Раніше Фокус розповідав, що в США помер відомий антивакцинатор, який висміював щеплення від COVID-19. Член протестантської церкви Hillsong Стівен Гармон протягом місяця хворів COVID-19 і помер після ускладнень. У своєму Twitter чоловік неодноразово висміював вакцини від інфекції, а перед смертю закликав однодумців по церкві молитися за нього.

Також Фокус повідомляв, що антивакцинатори з коктейлями Молотова напали на центр вакцинації в Італії. Двом чоловікам пред'явили звинувачення в тероризмі після того, як вони намагалися спалити центр вакцинації населення. Вакцини на складі не постраждали, а холодильні камери, в яких зберігалися препарати, не вийшли з ладу.