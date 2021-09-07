Бывшие военнослужащие готовили нападения на центры вакцинации в Великобритании, — СМИ (фото)

Группировка, состоящая из более 200 бывших военнослужащих, обсуждала покупку арбалетов и делилась советами, как модернизировать свои винтовки.

В Великобритании группа Veterans 4 Freedom готовила вооруженное нападение на центры вакцинации населения от COVID-19. Об этом пишет издание Mail on Sunday.

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Группировка Veterans 4 Freedom была основана бывшим бойцом Королевской морской пехоты и состояла из 16 оперативных ячеек по всей Великобритании.

В Telegram Veterans 4 Freedom, состоящая из более 200 бывших военнослужащих, активно обсуждали планы нападения на центры вакцинации населения и покупку арбалетов, которые бойцы планировали использовать в ходе преступления.

Британским журналистам удалось пройти проверку и получить доступ к закрытой группе Veterans 4 Freedom в мессенджере Telegram. Один из пользователей Майки П. поделился с "единомышленниками" фотографиями сотрудников центров вакцинации и опубликовал регистрационные номера их автомобилей.

Участники также обсуждали планы вооруженного восстания и "полного изменения системы" в стране. Один из бывших военнослужащий под псевдонимом "Восхождение Скорпиона" писал антивакцинаторам следующее: "Нет больше лидеров, больше никаких королевских особ, никакой денежной системы, никакого рабства… Правительство сменилось администрацией, выполняющей только волю народа".

По данным журналистов Mail, которым удалось получить доступ к чату в Telegram, утверждают, что участники группировки делились советами, как переделать винтовки, чтобы сделать их легальными, и всерьез думали об использовании арбалетов в ходе нападения.

"Этой зимой люди будут падать как мухи, тогда мы можем увидеть войска ООН и военное положение на наших улицах. Я действительно думаю, что эта зима будет самой мрачной из всех, что мы когда-либо знали", — цитирует издание сообщение другого участника группы под псевдонимом "Форт Великобритания".

На 8 сентября члены Veterans 4 Freedom хотят провести мирный митинг в центре Лондона, чтобы получить поддержку общественности. Вербуя новых людей, руководство группировки уверяет, что они выступают только за легальные формы протеста и сопротивления.

После того, как издание Mail опубликовала свое расследование, группировка Veterans 4 Freedom объявила о роспуске, а некоторые члены создали новый чат под названием "Глобальный альянс ветеранов".

[ + – ] Арсенал оружия антивакцинаторов [ + – ] Арсенал оружия антивакцинаторов [ + – ] Арсенал оружия антивакцинаторов

Ранее Фокус рассказывал, что в США умер известный антивакцинатор, который высмеивал прививки от COVID-19. Член протестантской церкви Hillsong Стивен Хармон в течение месяца болел COVID-19 и скончался после осложнений. В своем Twitter мужчина неоднократно высмеивал вакцины от инфекции, а перед смертью призывал единомышленников по церкви молиться за него.

Также Фокус сообщал, что антивакцинаторы с коктейлями Молотова напали на центр вакцинации в Италии. Двум мужчинам предъявили обвинения в терроризме после того, как они пытались сжечь центр вакцинации населения. Вакцины на складе не пострадали, а холодильные камеры, в которых хранились препараты, не вышли из строя.