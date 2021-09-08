Чистив у бойовиків на Донбасі картоплю і туалети: в Чехії найманця засудили на 20 років (фото)

В Україну молодий чоловік поїхав, "щоб почати нове життя з дівчиною Наталкою", з якою познайомився в інтернеті.

Окружний суд міста Пльзень (Чехія) 8 вересня засудив до 20 років позбавлення волі у в'язниці суворого режиму 27-річного Лукаша Новачека. Він звинувачувався у скоєнні терористичного акту та участі в організованій злочинній групі. Про це повідомило видання iRozhlas.

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Слідство встановило, що у 2015 році Новачек відправився на схід України в місця, контрольовані проросійськими сепаратистами. Вони навчили і озброїли його, а потім стали доручати військові завдання, включаючи розвідку та патрулювання. У вироку йдеться, що він також брав участь у бойових діях проти українських військ.

Новачек зізнався, що їздив в Україну і перебував у бараках сепаратистів, але відмовився від участі в бойових діях. Він був вільнонайманим на навчальній базі, виконуючи підсобні роботи, прибираючи в туалетах і працюючи на кухні.

В Україну він поїхав, "щоб почати нове життя з дівчиною Наталкою", з якою познайомився в інтернеті. У день приїзду в Донецьку знайомі Наташі нібито запропонували йому посаду в армії "ДНР", але він відмовився бути солдатом і почав працювати вільнонайманим тільки для того, щоб заробляти гроші.

Новачек перебував в Україні до січня 2016 року, після приїхав у Москву, подав заяву на заміну паспорта в посольство Чехії і вилетів до Праги.

Серед доказів обвинувачення є фотографії, на яких він зображений у військовій формі і зі зброєю. У його телефоні були виявлені відеозаписи боїв, а також є відео, на якому Новачек у формі і зі зброєю розповідає російським журналістам, де, як і чому він воює в Донецьку і Луганську.

[ + – ] Новачек на Донбасі (стоп-кадр відео)

[ + – ] Новачек з бойовиками. Він — крайній праворуч у другому ряду

Новачек говорив у суді, що погодився дати інтерв'ю за гроші, а форму і зброю йому дали для зйомки. Також він стверджував, що 2000 рублів, які йому заплатили за інтерв'ю, це всі гроші, які він отримав на Донбасі.

"Захист підсудного варто оцінити як дуже абсурдний", — заявив представник прокуратури Томаш Боучек, додавши, що немає ніяких сумнівів у тому, що ця людина скоїла теракт.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що на боці бойовиків на Донбасі воюють найманці із Сербії, Фінляндії, Італії, Литви, Німеччини та інших країн Європи. Деякі з них потрапили в поле зору правоохоронних органів не тільки в Україні, а й у себе на батьківщині. Рекордсмен за кількістю обвинувальних вироків — Чехія: п'ятеро громадян цієї країни покарані за тероризм, ще понад десять очікують суду.

Офіс генерального прокурора України відкрив справи проти 15 іноземців за участь у війні на Донбасі на боці бойовиків.