Чистил у боевиков на Донбассе картошку и туалеты: в Чехии наемника осудили на 20 лет (фото)

В Украину молодой человек поехал, "чтобы начать новую жизнь с девушкой Наташей", с которой познакомился в интернете.

Окружной суд города Пльзень (Чехия) 8 сентября приговорил к 20 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима 27-летнего Лукаша Новачека. Он обвинялся в совершении террористического акта и участии в организованной преступной группе. Об этом сообщило издание iRozhlas.

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Следствие установило, что в 2015 году Новачек отправился на восток Украины в места, контролируемые пророссийскими сепаратистами. Они обучили и вооружили его, а затем стали поручать военные задания, включая разведку и патрулирование. В приговоре говорится, что он также принимал участие в боевых действиях против украинских войск.

Новачек признался, что ездил в Украину и находился в бараках сепаратистов, но отказался от участия в боевых действиях. Он был вольнонаемным на учебной базе, выполняя подсобные работы, убирая в туалетах и работая на кухне.

В Украину он поехал, "чтобы начать новую жизнь с девушкой Наташей", с которой познакомился в интернете. В день приезда в Донецке знакомые Наташи якобы предложили ему должность в армии "ДНР", но он отказался быть солдатом и начал работать вольнонаемным только для того, чтобы зарабатывать деньги.

Новачек находился в Украине до января 2016 года, после приехал в Москву, подал заявление на замену паспорта в посольстве Чехии и вылетел в Прагу.

Среди доказательств обвинения есть фотографии, на которых он запечатлен в военной форме и с оружием. В его телефоне были обнаружены видеозаписи боев, а также есть видео, на котором Новачек в форме и с оружием рассказывает российским журналистам, где, как и почему он воюет в Донецке и Луганске.

[ + – ] Новачек на Донбассе (стоп-кадр видео)

[ + – ] Новачек с боевиками. Он - крайний справа во втором ряду

Новачек говорил в суде, что согласился дать интервью за деньги, а форму и оружие ему дали для съемки. Также он утверждал, что 2000 рублей, которые ему заплатили за интервью, это все деньги, которые он получил на Донбассе.

"Защиту подсудимого следует оценить как очень абсурдную", – заявил представитель прокуратуры Томаш Боучек, добавив, что нет никаких сомнений в том, что этот человек совершил теракт.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что на стороне боевиков на Донбассе воюют наемники из Сербии, Финляндии, Италии, Литвы, Германии и других стран Европы. Некоторые из них попали в поле зрения правоохранительных органов не только в Украине, но и у себя на родине. Рекордсмен по количеству обвинительных приговоров — Чехия: пятеро граждан этой страны наказаны за терроризм, еще не менее десяти ожидают суда.

Офис генерального прокурора Украины открыл дела против 15 иностранцев за участие в войне на Донбассе на стороне боевиков.