У Північній Македонії спалахнула COVID-лікарня, загинули 14 осіб (відео)

Пожежа в медичній установі для хворих на COVID-19 спалахнула після потужного вибуху.

У Північній Македонії як мінімум 10 людей загинули в результаті пожежі, яка охопила ковідний госпіталь. Про це розповів прем'єр-міністр країни Зоран Заєв у своєму Twitter.

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За його словами, трагедія сталася в місті Тетово.

Пожежа в лікарні, яка була переобладнана під хворих із COVID-19, спалахнула вчора ввечері, 8 вересня.

"У COVID-центрі в Тетово сталася величезна трагедія. Вибух спровокував пожежу. Вогонь загасили, проте багато людей загинуло. Висловлюю найглибші співчуття рідним і близьким загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", — повідомив прем'єр Зоран Заєв, який після НП негайно виїхав у Тетово.

[ + – ] Пожежа в ковідному госпіталі в Північній Македонії

Глава уряду в Facebook також додав, що причини смертельного пожежі наразі з'ясовують, а в Тетово вже функціонує кризовий штаб.

Міністр охорони здоров'я Північної Македонії Венко Пилипче в Twitter повідомив, що в результаті пожежі в ковідному госпіталі загинуло щонайменше 10 осіб. Глава міністерства припустив, що число жертв із часом може зрости.

"У Тетово сталася трагедія, яка забрала кілька людських життів. Наразі підтверджено, що десять людей загинули в результаті пожежі, але це число може зрости. Це дуже сумний день, висловлюю свої найглибші співчуття сім'ям", — підкреслив топчиновник.

В уряді не можуть назвати точну кількість пацієнтів, які перебували в ковідному госпіталі на момент пожежі. Модульне відділення для хворих COVID-19 було створено в 2020 році.

"Пожежа була масштабною, тому що лікарня модульна, там був пластик", — підкреслив заступник начальника пожежної охорони Тетово Сасо Трайчевскі. Постраждалих із опіками госпіталізували в Скоп'є.

Видання EdgeProp повідомляє, що в результаті пожежі в Тетово загинуло 14 осіб. Для ліквідації вогню задіяли 30 рятувальників і сім одиниць спецтехніки.

[ + – ] Пожежа в ковідному госпіталі в Північній Македонії

[ + – ] Пожежа в ковідному госпіталі в Північній Македонії

Раніше Фокус повідомляв про пожежу в ковідному госпіталі в Іраку. Вогонь спалахнув у спеціалізованій лікарні Багдада після вибуху балона з киснем. В результаті пожежі загинули щонайменше 82 людини, а понад 110 отримали поранення з опіками.

Також Фокус розповідав, що пожежа спалахнула в лікарні Чернівців. Пожежа була спровокована потужним вибухом у "ковідній" лікарні, в результаті якого помер один із пацієнтів.