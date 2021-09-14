Суд Чехії відправив під варту затриманого учасника "Кримської весни" (відео)
Росіянину Олександру Франчетті в разі екстрадиції в Україну загрожує до 8 років позбавлення волі
Міський суд Праги відправив громадянина Росії Олександра Франчетті, який був напередодні затриманий на підставі ордера України, під попередній висновок. Про це пише місцеве видання Novinky.
Сьогоднішнє судове засідання у справі одного з учасників "Кримської весни" відбувался в закритому режимі.
Міський суд Праги відправив громадянина Росії Олександра Франчетті під попередній висновок, де він чекатиме результатів процедури щодо екстрадиції в Україну.
Затриманий учасник "Кримської весни" намагався опротестувати рішення суду, однак його все одно перепровадили в празьку тюрму Панкрац. Апеляцію Олександра Франчетті та його адвоката суд розгляне тільки через 14 днів.
Журналіст РІА Новини поцікавився в Олександра Франчетті, що він думає про звинувачення, висунуті проти нього.
"Це крок до фашизму", — заявив затриманий учасник "Кримської весни".
Адвокат учасника "Кримської весни" назвав запит України про екстрадицію Олександра Франчетті політично мотивованим.
"Попередній висновок — звичайна справа в процедурах екстрадиції. Рідко, коли клієнта випускають на свободу. Будемо сподіватися, що суд в наступному процесі екстрадиції не піддасться цій політизації", — заявив у коментарі журналістам Ян Шварц.
Адвокат також заявив, що громадянин Росії Олександр Франчетті в разі екстрадиції в Україну буде "підданий тортурам", а в українській колонії — "йому загрожуватиме смерть".
"Він не перебував у жодній воєнізованій організації, він тільки брав участь в організації оборони Севастополя в той час, коли там було фактичне беззаконня, і різні бойові елементи проникали в цей район", — підсумував Ян Шварц у спілкуванні з журналістами.
Олександр Франчетті — затримання в Празі
12 вересня в міжнародному аеропорту Праги силовики затримали громадянина Росії Олександра Франчетті. Росіянина і учасника "Кримської весни" заарештували на підставі міжнародного ордера, виданого Україною.
У Росії відреагували на затримання Олександра Франчетті, назвавши дії чеських силовиків "незаконними".
Сам учасник "Кримської весни" Олександр Франчетті потрапив у поле зору чеської контррозвідки ще в 2019 році. До анексії Криму громадянин Росії створив на півострові угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередач і газопроводу і співпрацювало з командуванням Військово-морського флоту Росії.
У разі екстрадиції в Україну Олександру Франчетті загрожує до 8 років позбавлення волі за участь у незаконних воєнізованих угрупованнях.