Суд Чехії відправив під варту затриманого учасника "Кримської весни" (відео)

Росіянину Олександру Франчетті в разі екстрадиції в Україну загрожує до 8 років позбавлення волі

Міський суд Праги відправив громадянина Росії Олександра Франчетті, який був напередодні затриманий на підставі ордера України, під попередній висновок. Про це пише місцеве видання Novinky.

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Сьогоднішнє судове засідання у справі одного з учасників "Кримської весни" відбувался в закритому режимі.

Міський суд Праги відправив громадянина Росії Олександра Франчетті під попередній висновок, де він чекатиме результатів процедури щодо екстрадиції в Україну.

Затриманий учасник "Кримської весни" намагався опротестувати рішення суду, однак його все одно перепровадили в празьку тюрму Панкрац. Апеляцію Олександра Франчетті та його адвоката суд розгляне тільки через 14 днів.

Журналіст РІА Новини поцікавився в Олександра Франчетті, що він думає про звинувачення, висунуті проти нього.

"Це крок до фашизму", — заявив затриманий учасник "Кримської весни".

[ + – ] Олександр Франчетті про висунуті звинувачення

Адвокат учасника "Кримської весни" назвав запит України про екстрадицію Олександра Франчетті політично мотивованим.

"Попередній висновок — звичайна справа в процедурах екстрадиції. Рідко, коли клієнта випускають на свободу. Будемо сподіватися, що суд в наступному процесі екстрадиції не піддасться цій політизації", — заявив у коментарі журналістам Ян Шварц.

Адвокат також заявив, що громадянин Росії Олександр Франчетті в разі екстрадиції в Україну буде "підданий тортурам", а в українській колонії — "йому загрожуватиме смерть".

"Він не перебував у жодній воєнізованій організації, він тільки брав участь в організації оборони Севастополя в той час, коли там було фактичне беззаконня, і різні бойові елементи проникали в цей район", — підсумував Ян Шварц у спілкуванні з журналістами.

Олександр Франчетті — затримання в Празі

12 вересня в міжнародному аеропорту Праги силовики затримали громадянина Росії Олександра Франчетті. Росіянина і учасника "Кримської весни" заарештували на підставі міжнародного ордера, виданого Україною.

У Росії відреагували на затримання Олександра Франчетті, назвавши дії чеських силовиків "незаконними".

Сам учасник "Кримської весни" Олександр Франчетті потрапив у поле зору чеської контррозвідки ще в 2019 році. До анексії Криму громадянин Росії створив на півострові угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередач і газопроводу і співпрацювало з командуванням Військово-морського флоту Росії.

У разі екстрадиції в Україну Олександру Франчетті загрожує до 8 років позбавлення волі за участь у незаконних воєнізованих угрупованнях.