Суд Чехии отправил под стражу задержанного участника "Крымской весны" (видео)

Россиянину Александру Франчетти в случае экстрадиции в Украину грозит до 8 лет лишения свободы

Городской суд Праги отправил гражданина России Александра Франчетти, который был накануне задержан на основании ордера Украины, под предварительное заключение. Об этом пишет местное издание Novinky.

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Сегодняшнее судебное заседание по делу одного из участников "Крымской весны" проходило в закрытом режиме.

Городской суд Праги отправил гражданина России Александра Франчетти под предварительное заключение, где он будет дожидаться результатов процедуры по экстрадиции в Украину.

Задержанный участник "Крымский весны" пытался опротестовать решение суда, однако его все равно препроводили в пражскую тюрьму Панкрац. Апелляцию Александра Франчетти и его адвоката суд рассмотрит только через 14 дней.

Журналист РИА Новости поинтересовался у Александра Франчетти, что он думает об обвинениях, выдвинутых против него.

"Это шаг к фашизму", — заявил задержанный участник "Крымской весны".

[ + – ] Александр Франчетти про выдвинутые обвинения

Адвокат участника "Крымской весны" назвал запрос Украины об экстрадиции Александра Франчетти политически мотивированным.

"Предварительное заключение — обычное дело в процедурах экстрадиции. Редко, когда клиента выпускают на свободу. Будем надеяться, что суд в следующем процессе экстрадиции не поддастся этой политизации", — заявил в комментарии журналистам Ян Шварц.

Адвокат также заявил, что гражданин России Александр Франчетти в случае экстрадиции в Украину будет "подвергнут пыткам", а в украинской колонии — "ему будет угрожать смерть".

"Он не состоял ни в какой военизированной организации, он только участвовал в организации обороны Севастополя в то время, когда там было фактическое беззаконие и различные боевые элементы проникали в этот район", — подытожил Ян Шварц в общении с журналистами.

Александр Франчетти — задержание в Праге

12 сентября в международном аэропорту Праги силовики задержали гражданина России Александра Франчетти. Россиянина и участника "Крымской весны" арестовали на основании международного ордера, выданного Украиной.

В России отреагировали на задержание Александра Франчетти, назвав действия чешских силовиков "незаконными".

Сам участник "Крымской весны" Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки еще в 2019 году. До аннексии Крыма гражданин России создал на полуострове группировку "Северный ветер", которая отвечала за охрану линий электропередач и газопровода, и сотрудничала с командованием Военно-морского флота России.

В случае экстрадиции в Украину Александру Франчетти грозит до 8 лет лишения свободы за участие в незаконных военнизированных группировках.

"Крымская весна"

"Крымской весной" российские пропагандисты окрестили вторжение войск РФ на полуостров и дальнейшую оккупацию Крыма в 2014 году. Формально "Крымская весна" в Крыму завершилась 18 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин, самопровозглашенный "премьер-министр" полуострова Сергей Аксенов, "глава" Госсовета Крыма Владимир Константинов и представитель сепаратистов в Севастополе Алексей Чалый подписали "Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым".