В Чехии по ордеру Украины задержали участника "Крымской весны"
Задержанному россиянину Александру Франчетти грозит немедленная депортация в нашу страну.
В международном аэропорту Праги задержали участника событий "Крымская весна" гражданина России Александра Франчетти. Россиянина арестовали на основании международного ордера, выданного Украиной. Об этом сообщает агентство "ТАСС".
Факт задержания подтвердил пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик: "Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной".
По предварительным данным Франчетти удерживают под стражей и после проверки всех данных в ближайшее время передадут украинской стороне. В России уже отреагировали на это событие. В частности руководитель группы по международно-правовым вопросам аннексированного Крыма Александр Молохов назвал задержанного "героем Крымской весны".
"Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами. Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой "Крымской весны" Александр Франчетти", — сказал чиновник.
Кто такой Александр Франчетти?
Франчетти попал в поле зрение чешской контрразведки еще в 2019 году. Как выяснилось, еще до начала операции по аннексии полуострова в 2014 году, он создал группировку "Северный ветер", которая отвечала за охрану линий электропередач и газопровода. В одном из интервью на YouTube Франчетти рассказал, что группировка тесно взаимодействовала с командованием Военно-морского флота России.
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