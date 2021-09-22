У Намібії вимагають від Німеччини збільшити в 7 разів компенсації за геноцид (відео)

У травні цього року Німеччина визнала геноцидом вбивство в 1904-1908 роках десятків тисяч намібійців.

Учасники акції протесту в Віндгуці, столиці південноафриканської держави Намібія, зажадали збільшити суму виплат Німеччиною до $9 млрд за злочини, вчинені в колоніальний період проти народів Намібії. Раніше в Німеччині запропонували виплатити $1,3 млрд в якості фінансової підтримки нащадкам жертв, повідомила Al Jazeera.

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За неофіційною інформацією, ця сума може бути виплачена протягом 30 років.

28 травня міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас сказав, що його країна офіційно визнає геноцид корінних народів Намібії гереро і нама, який зробила німецька армія з 1904 по 1908 рік.

Сьогодні, 22 вересня, в намібійському парламенті повинні початися дебати з питання компенсації.

"Скажи "ні" фальшивій угоді щодо геноциду", — було написано на плакатах, які несли учасники акції протесту (їх було близько 400 осіб).

Раніше міністр оборони Намібії Франс Капофі говорив, що в ході переговорів про умови виплати компенсацій "не може бути й мови про збільшення суми виплат".

Проурядова фракція гереро і нама в парламенті попередньо прийняла пропозицію Німеччини, заявив один із її лідерів Герсон Катжіруа.

Уряд сучасної Німеччини визнає "моральну відповідальність" за вбивства, скоєні в Намібії за часів Німецької імперії, але Берлін ухиляється від офіційних вибачень.

Німеччина правила Намібією з 1884 року. Вона втратила цю колонію і всі інші після поразки в Першій світовій війні.

У 1904 році гереро, позбавлені своєї худоби та землі, підняли повстання, незабаром це ж зробили й нама.

Німецький генерал Лотар фон Трота, посланий придушити повстання, наказав винищити обидва народи.

Історики вважають, що були вбиті до 65 000 з 80 000 гереро і не менше 10 000 з 20 000 нама.

Німецькі війська проводили масові страти, відправляли чоловіків, жінок і дітей в пустелю, де вони вмирали від спраги. Були створені концентраційні табори.

У 2015 році Німеччина почала переговори з Намібією з питання компенсацій. У 2018 році вона повернула черепи та інші рештки вбитих людей цих народів, які використовували за часів колоніальної епохи для підтвердження заяв про расову перевагу європейців.

[ + – ] Церемонія передачі решток намібійців із ФРН

Нагадаємо, президент США вперше назвав геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1917 роках. Це зробив Джо Байден в квітні. Байден не пов'язує цей геноцид із сучасною Туреччиною, але тамтешня влада все одно висловила різке невдоволення його словами.