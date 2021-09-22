В Намибии требуют от Германии увеличить в 7 раз компенсации за геноцид (видео)

В мае этого года Германия признала геноцидом убийство в 1904–1908 годах десятков тысяч намибийцев.

Участники акции протеста в Виндхуке, столице южноафриканского государства Намибия, потребовали увеличить сумму выплат Германией до $9 млрд за преступления, совершенные в колониальный период против народов Намибии. Ранее в Германии предложили выплатить $1,3 млрд в качестве финансовой поддержки потомкам жертв, сообщила Al Jazeera.

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По неофициальной информации, эта сумма может быть выплачена на протяжении 30 лет.

28 мая министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сказал, что его страна официально признает геноцид коренных народов Намибии гереро и нама, который совершила германская армия с 1904 по 1908 год.

Сегодня, 22 сентября, в намибийском парламенте должны начаться дебаты по вопросу компенсации.

"Скажи "нет" фальшивой сделке по геноциду", – было написано на плакатах, которые несли участники акции протеста (их было около 400 человек).

Ранее министр обороны Намибии Франс Капофи говорил, что в ходе переговоров об условиях выплаты компенсаций "не может быть и речи об увеличении суммы выплат".

Проправительственная фракция гереро и нама в парламенте предварительно приняла предложение Германии, заявил один из ее лидеров Герсон Катжируа.

Правительство современной Германии признает "моральную ответственность" за убийства, совершенные в Намибии во времена Германской империи, но Берлин уклоняется от официальных извинений.

Германия правила Намибией с 1884 года. Она потеряла эту колонию и все остальные после поражения в Первой мировой войне.

В 1904 году гереро, лишенные своего скота и земли, подняли восстание, вскоре это же сделали и нама.

Немецкий генерал Лотар фон Трота, посланный подавить восстание, приказал истребить оба народа.

Историки считают, что были убиты до 65 000 из 80 000 гереро и не менее 10 000 из 20 000 нама.

Немецкие войска проводили массовые казни, отправляли мужчин, женщин и детей в пустыню, где они умирали от жажды. Были созданы концентрационные лагеря.

В 2015 году Германия начала переговоры с Намибией по вопросу компенсаций. В 2018 году она вернула черепа и другие останки убитых людей этих народов, которые использовались во времена колониальной эпохи для подтверждения заявлений о расовом превосходстве европейцев.

[ + – ] Церемония передачи останков намибийцев из ФРГ

Напомним, президент США впервые назвал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915–1917 годах. Это сделал Джо Байден в апреле. Байден не связывает этот геноцид с современной Турцией, но тамошние власти все равно высказали резкое недовольство его словами.