Афганці розповіли, що почуваються покинутими після відходу армій США та Великобританії

Громадяни, які співпрацювали з британцями й американцями, стверджують, що тепер їм доводиться ховатися від талібів, оскільки їм погрожують розправою.

Із середини серпня, коли таліби захопили Афганістан, за даними британського уряду, понад 15 тис. осіб були евакуйовані. Але багатьом так і не вдалося виїхати з країни, розповідає BBC.

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Так, журналісти поспілкувалися з певним Саїдом (ім'я змінене з метою безпеки), який побоюється за долю своїх родичів, раніше він співпрацював із британською благодійною організацією. "Багато людей чекають. Мій двоюрідний брат — теж британський громадянин, і він теж чекає. Більшість моїх шкільних друзів залишаються тут", — пояснює Саїд, який в липні прилетів із Ньюпорта в Афганістан, щоб провідати свою хвору матір.

Крім того, журналісти розповідають про Ахмада (ім'я змінене з метою безпеки). Отримавши електронного листа від Міністерства оборони Великобританії, він сказав, що спочатку "почувався чудово".

"Я думав, що вони все ще цікавляться нашими справами", — сказав він.

Через деякий час чоловік зрозумів помилку, адже електронні адреси й імена одержувачів могли побачити всі, кому прийшов лист. Уряд Британії вже приніс вибачення постраждалим, а також почав розслідування. Але Ахмад каже, що помилка може піддати його небезпеці.

"Я впевнений, що це негативно позначиться на нашій безпеці. Ми вже покинули рідне місто", — говорить він.

У той же час Муджиб Ашраф, колишній військовий перекладач, опинився серед тих, кому пощастило більше. Він отримав підтвердження, що має право на переїзд і не чекав, поки британці його евакуюють. Полетів комерційним рейсом до закриття аеропорту в Кабулі. Зараз він знаходиться в Дубаї і розсилає запити щодо того, що робити далі. Поки він не отримав дозвіл переїхати до Великобританії та побоюється щодо того, що буде після закінчення терміну його візи. Зараз йому доводиться платити понад 300 євро за оренду житла, яке він знімає разом із 20 іншими людьми. Він просить британський уряд "допомогти тим, хто допомагав вам у ваших операціях".

Що за лист?

День тому імена 250 афганців, які співпрацювали з британською армією, були випадково розсекречені. Один із присутніх у списку розповів, що почувається "покинутим".

"Ми заслуговували того, щоб нас перевезли в безпечне місце", — розповів чоловік, якому зараз доводиться ховатися.

Відомо, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес ініціював розслідування за цим фактом. Відомо, що в листі можна побачити email-адреси, імена та фотографії громадян Афганістану, які співпрацювали з іноземними спецслужбами.