Афганцы рассказали, что чувствуют себя брошенными после ухода армий США и Великобритании

Сотрудничавшие с британцами и американцами граждане утверждают, что теперь им приходится скрываться от талибов, поскольку им угрожают расправой.

С середины августа, когда талибы захватили Афганистан, по данным британского правительства, больше 15 тыс. человек были эвакуированы. Но многим так и не удалось выехать из страны, рассказывает BBC.

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Так, журналисты пообщались с неким Саиде (имя изменено в целях безопасности), который опасается за судьбу своих родственников, ранее он сотрудничал с британской благотворительной организацией. "Многие люди ждут. Мой двоюродный брат — тоже британский гражданин, и он тоже ждет. Многие из моих школьных друзей остаются здесь", — объясняет Саид, который в июле прилетел из Ньюпорта в Афганистан, чтобы посетить свою больную мать.

Кроме того, журналисты рассказывают про Ахмада (имя изменено в целях безопасности). Получив электронное письмо от Министерства обороны Великобритании, он сказал, что сначала "почувствовал себя великолепно".

"Я думал, что они все еще интересуются нашими делами", — сказал он.

Спустя время мужчина понял ошибку, ведь электронные адреса и имена получателей могли быть видны всем, кому пришло письмо. Правительство Британии уже принесло извинения пострадавшим, а также начало расследование. Но Ахмад говорит, что ошибка может подвергнуть его опасности.

"Я уверен, что это отрицательно скажется на нашей безопасности. Мы уже покинули родной город", — говорит он.

В то же время Муджиб Ашраф, бывший военный переводчик, оказался среди тех, кому повезло больше. Он получил подтверждение, что имеет право на переезд и не стал дожидаться, пока британцы его эвакуируют. Улетел коммерческим рейсом до закрытия аэропорта в Кабуле. Сейчас он находится в Дубае и рассылает запросы относительно того, что делать дальше. Пока он не получил разрешение переехать в Великобританию и опасается касательно того, что будет после окончания срока его визы. Сейчас ему приходится платить больше 300 евро за аренду жилья, которое он снимает вместе с 20 другими людьми. Он просит британское правительство "помочь тем, кто помогал вам в ваших операциях".

Что за письмо?

День назад имена 250 афганцев, которые сотрудничали с британской армией, были случайно рассекречены. Один из присутствующих в списке рассказал, что чувствует себя "преданным".

"Мы заслуживали того, чтобы нас перевезли в безопасное место", — рассказал мужчина, которому сейчас приходится скрываться.

Известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес инициировал расследование по данному факту. Известно, что в письме можно увидеть email-адреса, имена и фотографии граждан Афганистана, которые сотрудничали с иностранными спецслужбами.