Минобороны Британии ошибочно рассекретило данные о сотнях афганских переводчиков

Более 250 жителей Афганистана могут погибнуть в любой момент от рук талибов. Британские власти начали расследование инцидента.

Адреса более 250 жителей Афганистана, желающих переехать в Великобританию, причем многие из них скрываются от талибов, были ошибочно скопированы в электронное письмо от британского Министерства обороны, сообщает во вторник, 21 сентября ВВС.

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При этом, их электронные адреса могли видеть все получатели, с отображением имен людей и некоторых изображений профиля. Электронное письмо было отправлено переводчикам, которые остались в Афганистане.

"Реальность такова, что мы оставили в Афганистане подавляющее большинство наших переводчиков, это окажет большое влияние на тех людей, которые все еще находятся в этой стране", – заявил бывший министр обороны Великобритании Джонни Мерсер.

По его словам, данная ошибка министерства обороны и министерства внутренних дел привела к тому, что союзники Британии, оставшиеся в Афганистане, безжалостно преследуются талибами.

Электронное письмо было отправлено командой, отвечающей за политику Великобритании в отношении переселения и помощи в Афганистане, которая поддерживала с ними контакт с тех пор, как в прошлом месяце Талибан взял под свой контроль страну.

Команда сообщила переводчикам, что делает все возможное, чтобы помочь им переехать. В письме также говорилось, что они не должны подвергать себя или свои семьи риску, если им небезопасно покинуть свое нынешнее местонахождение.

Однако один из переводчиков, получивший это письмо, обратил внимание на то, что адреса более 250 афганцев, которые работали с британскими войсками, были скопированы в это сообщение.

"Эта ошибка может стоить жизни переводчикам, особенно тем, кто все еще находится в Афганистане", – заявил он.

Отмечается, что некоторые переводчики не заметили ошибки и уже ответили на письмо.

После этого минобороны Британии отправило еще одно письмо с заголовком "Срочно" и с просьбой к получателям удалить предыдущее письмо, а также предупреждением о возможном взломе адреса электронной почты получателей.

Напомним, 10 сентября США на время остановили эвакуацию граждан Афганистана, в связи с тем, что по прибытии в Штаты у некоторых из них была диагностирована корь.

Также сообщалось, что британские солдаты из подразделения спецназа SAS переоделись женщинами, чтобы добраться до аэропорта Кабула.

Фокус писал о том, что президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистана "необычайным успехом".