Британские спецназовцы переоделись женщинами, чтобы добраться до аэропорта Кабула, – СМИ

На блокпостах талибы не осмеливались требовать у "женщин" приоткрыть паранджу для проверки.

Британские солдаты из подразделения спецназа SAS выполняли миссию на юге Афганистана, когда из страны началась экстренная эвакуация иностранцев. Командование сказало, что вертолетов для них нет, поэтому нужно добираться в аэропорт Кабула самостоятельно. Об этом сообщило издание Daily Star со ссылкой на неназванные источники.

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Солдат было около 20 человек, они наняли пять легковых автомобилей. Чтобы не привлекать внимания талибов, все надели разноцветные паранджи, которые им достали бойцы афганского спецназа. Практически все специальное оборудование британцам пришлось оставить на месте, но оружие и боеприпасы взяли с собой.

До Кабула нужно было проехать несколько сотен километров.

Когда переодетые британцы встречали талибов, то размахивали флагами "Талибана", а сопровождавший их переодетый в гражданскую одежду боец афганского спецназа говорил, что набожные женщины едут в Кабул, чтобы приветствовать повстанцев как "героических освободителей". Талибы не осмелились открыть лица "женщин" для проверки.

В Кабуле британцы подъехали на автомобилях к воротам аэропорта, которые охраняли морские пехотинцы США.

"Сержант-майор SAS, не снимая паранджи, подошел к одному из американских парней у ворот и сказал: "Британский спецназ проводит операцию", – пишет Daily Star.

Услышав это, американский солдат был настолько ошеломлен, что попросил повторить услышанное.

Британцев провели в закрытое помещение. Там они сняли свою маскировку и попросили пригласить британского офицера.

"На вопрос, нужно ли им что-нибудь, сержант-майор ответил, что чашка чая была бы прекрасна", – добавила Daily Star.

Издание обратилось за комментарием в Минобороны, но там ответили, что операции спецназа не комментируют.

Напомним, спустя пару часов после того как в аэропорту Кабула был совершен теракт, украинские бойцы спецназа вышли в город для поиска и доставки 19 людей в аэропорт. У них были лишь фотографии номерных знаков двух микроавтобусов. Найдя их, бойцы сопроводили автобусы в аэропорт.

26 августа в аэропорту Кабула произошел мощный взрыв. Погибли около 170 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.