Британські спецпризначенці переодяглися жінками, щоб дістатися до аеропорту Кабула, — ЗМІ

На блокпостах таліби не наважувались вимагати у "жінок" відкрити паранджу для перевірки.

Британські солдати з підрозділу SAS виконували місію на півдні Афганістану, коли з країни почалася екстрена евакуація іноземців. Командування сказало, що вертольотів для них немає, тому потрібно добиратися до аеропорту Кабула самостійно. Про це повідомило видання Daily Star з посиланням на неназвані джерела.

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Солдат було близько 20 осіб, вони найняли п'ять легкових автомобілів. Щоб не привертати уваги талібів, всі одягли різнобарвні паранджі, які їм дістали бійці афганського спецназу. Практично всі спеціальне обладнання британцям довелося залишити на місці, але зброю і боєприпаси взяли з собою.

До Кабулу потрібно було проїхати кілька сотень кілометрів.

Коли переодягнені британці зустрічали талібів, то розмахували прапорами "Талібану", а переодягнений в цивільний одяг боєць афганського спецназу, котрий супроводжував їх, говорив, що побожні жінки їдуть до Кабулу, щоб вітати повстанців як "героїчних визволителів". Таліби не наважилися відкрити обличчя "жінок" для перевірки.

У Кабулі британці під'їхали на автомобілях до воріт аеропорту, які охороняли морські піхотинці США.

"Сержант-майор SAS, не знімаючи паранджі, підійшов до одного з американських хлопців біля воріт і сказав: "Британський спецназ проводить операцію", — пише Daily Star.

Почувши це, американський солдат був настільки приголомшений, що попросив повторити почуте.

Британців провели у закрите приміщення. Там вони зняли свою маскування і попросили запросити британського офіцера.

"На питання, чи потрібно їм що-небудь, сержант-майор відповів, що чашка чаю була б прекрасна", — додала Daily Star.

Видання звернулося за коментарем в Міноборони, але там відповіли, що операції спецназу не коментують.

Нагадаємо, через пару годин після того як в аеропорту Кабула був здійснений теракт, українські бійці спецназу вийшли в місто для пошуку і доставки 19 людей в аеропорт. У них були лише фотографії номерних знаків двох мікроавтобусів. Знайшовши їх, бійці супроводили автобуси в аеропорт.

26 серпня в аеропорту Кабула стався потужний вибух. Загинули близько 170 осіб, в тому числі 13 американських військових. Відповідальність за теракт взяла на себе ІГІЛ.