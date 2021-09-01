Байден назвал эвакуацию из Афганистана "необычайным успехом"

Во время выступления в понедельник глава Белого дома стучал по столу и говорил о том, что "еще никогда в истории ни одна нация в мире не проделывала подобного".

"Необычайный успех" — так президент США Джо Байден охарактеризовал вывод из Афганистана американских войск. Заявление, как пишет Reuters, было сделано во время первого публичного выступления главы Белого дома после вывода последнего военнослужащего США из страны в понедельник, что стало концом 20-летней войны.

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"Минувшей ночью в Кабуле США закончили 20-летнюю войну в Афганистане", — заявил президент.

При этом представители Республиканской партии призывали главу Белого дома продлить срок вывода войск до момента эвакуации всех американцев из страны. Сейчас, по информации Госдепартамента, там остаются около 200 граждан страны.

По словам же Байдена, "крайний срок вывода войск был разработан для спасения жизни американцев". По его словам, был риск боевых столкновений американских военнослужащих с "Талибаном".

"Я не собирался продлевать эту вечную войну и не продлевал вечный выход", — сказал он, а затем, стуча кулаком по кафедре, сказал, что "пора было положить конец этой войне".

Всего за месяц из аэропорта Кабула эвакуировались 117 000 человек, в том числ 6 000 американце в.

"Ни одна нация никогда не делала ничего подобного за всю историю", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в ночь на понедельник, 31 августа, все солдаты США окончательно покинули Афганистан, где они пребывали в течение двух десятков лет. За этот период Вашингтон потратит около 2 трлн долларов, потери — 2 400 военнослужащих убитыми и 20 тысяч — раными.

Фокус писал о том, 26 августа возле Аэропорта Кабула произошел мощный взрыв. Погибли около 200 человек, включая 13 американских военнослужащих. Ответственность за атаку террориста-смертника взял на себя ИГИЛ.