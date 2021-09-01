Байден назвав евакуацію з Афганістану "надзвичайним успіхом"

Під час виступу в понеділок глава Білого дому стукав по столу і говорив про те, що "ще ніколи в історії жодна нація в світі не проробляла подібного".

"Надзвичайний успіх" — так президент США Джо Байден охарактеризував виведення з Афганістану американських військ. Заява, як пише Reuters, була зроблена під час першого публічного виступу глави Білого дому після виведення останнього військовослужбовця США з країни в понеділок, що стало кінцем 20-річної війни.

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"Минулої ночі в Кабулі США закінчили 20-річну війну в Афганістані", — заявив президент.

При цьому представники Республіканської партії закликали главу Білого дому продовжити термін виведення військ до моменту евакуації всіх американців з країни. Зараз, за інформацією Держдепартаменту, там залишаються приблизно 200 громадян країни.

За словами ж Байдена, "крайній термін виведення військ був розроблений для порятунку життя американців". За його словами, був ризик бойових зіткнень американських військовослужбовців із "Талібаном".

"Я не збирався продовжувати цю вічну війну і не продовжував вічний вихід", — сказав він, а потім, стукаючи кулаком по кафедрі, сказав, що "час було покласти край цій війні".

Всього за місяць з аеропорту Кабула евакуювалися: 117 000 осіб, зокрема 6 000 американців.

"Жодна нація ніколи не робила нічого подібного за всю історію", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, в ніч на понеділок, 31 серпня, всі солдати США остаточно покинули Афганістан, де вони перебували протягом двох десятків років. За цей період Вашингтон витратить майже 2 трлн доларів, втрати — 2 400 військовослужбовців убитими і 20 тисяч — поранені.

Фокус писав про те, 26 серпня біля Аеропорту Кабула стався потужний вибух. Загинули майже 200 осіб, враховуючи 13 американських військовослужбовців. Відповідальність за атаку терориста-смертника взяла на себе ІДІЛ.