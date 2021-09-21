Міноборони Британії помилково розсекретило дані про сотні афганських перекладачів

Більше 250 жителів Афганістану можуть загинути в будь-який момент від рук талібів. Британська влада почала розслідування інциденту.

Адреси понад 250 жителів Афганістану, які хочуть переїхати до Великобританії, причому багато хто з них ховаються від талібів, були помилково скопійовані в електронний лист від британського Міністерства оборони, повідомляє у вівторок, 21 вересня, ВВС.

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При цьому, їхні електронні адреси могли бачити всі отримувачі, з відображенням імен людей і деяких зображень профілю. Електронний лист було відправлено перекладачам, які залишилися в Афганістані.

"Реальність така, що ми залишили в Афганістані переважну більшість наших перекладачів, це матиме великий вплив на тих людей, які все ще перебувають в цій країні", — заявив колишній міністр оборони Великобританії Джонні Мерсер.

За його словами, ця помилка міністерства оборони і міністерства внутрішніх справ призвела до того, що союзники Британії, які залишилися в Афганістані, безжально переслідуються талібами.

Електронний лист було відправлено командою, яка відповідає за політику Великобританії щодо переселення та допомоги в Афганістані, яка підтримувала з ними контакт з тих пір, як у минулому місяці Талібан взяв під свій контроль країну.

Команда повідомила перекладачам, що робить все можливе, щоб допомогти їм переїхати. У листі також йшлося про те, що вони не повинні піддавати себе або свої сім'ї ризику, якщо їм небезпечно покинути своє нинішнє місцезнаходження.

Однак один із перекладачів, що отримав цей лист, звернув увагу на те, що адреси понад 250 афганців, які працювали з британськими військами, були скопійовані в це повідомлення.

"Ця помилка може коштувати життя перекладачам, особливо тим, хто все ще перебуває в Афганістані", — заявив він.

Відзначається, що деякі перекладачі не помітили помилки і вже відповіли на лист.

Після цього міноборони Британії відправило ще один лист із заголовком "Терміново" і з проханням до одержувачів видалити попередній лист, а також попередженням про можливий злам адреси електронної пошти одержувачів.

Нагадаємо, 10 вересня США на час зупинили евакуацію громадян Афганістану у зв'язку з тим, що після прибуття в Штати у деяких з них був діагностований кір.

Також повідомлялося, що британські солдати з підрозділу спецназу SAS переодяглися жінками, щоб дістатися до аеропорту Кабула.

Фокус писав про те, що президент США Джо Байден назвав евакуацію з Афганістану "надзвичайним успіхом".