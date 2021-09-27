Трансгендер уперше стане членом німецького парламенту (відео)

У Бундестазі Тесса Гансерер має намір відстоювати права сексуальних меншин і займатися захистом навколишнього середовища.

Під час виборів до німецького Бундестагу вперше в історії країни туди обралася трансгендерна жінка. Як пише Stuttgarter-Nachrichten, мова про кандидатку від партії "Зелені" Тессу Гансерер.

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Жінка, ймовірно, програла вибори на своєму виборчому окрузі в Баварії — там вона відстає від кандидата від партії ХСС Себастьяна Брема. У той же час вона проходить до Бундестагу за партійним списком — там вона має 13-й номер.

У політиці Ландсерер досить давно, у 2013 році вона, ще будучи чоловіком на ім'я Маркус Гансерер, уже стала членом регіонального парламенту в Баварії. У 2018 році вона була переобрана, а роком пізніше заявила про свою трансгендерність.

У Бундестазі Гансерер має намір відстоювати права сексуальних меншин і займатися захистом навколишнього середовища.

Фокус раніше писав про те, що після підрахунку 100% бюлетенів у всіх округах на парламентських виборах у Німеччині з маленькою перевагою отримала перемогу Соціал-демократична партія. Другий результат — у партії ХДС/ХСС.

Від результатів виборів до Бундестагу залежить те, хто займе крісло федерального канцлера, при цьому Ангела Меркель на новий термін не претендує: вона займала цей пост 16 років.

Фокус прогнозував, хто на посту канцлера Німеччини замінить Ангелу Меркель, при цьому головними фаворитами експерти називають Анналену Бербок, Олафа Шольца та Арміна Лашета.