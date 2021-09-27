Трансгендер впервые станет членом немецкого парламента (видео)

В Бундестаге Тесса Гансерер намерена отстаивать права сексуальных меньшинств и заниматься защитой окружающей среды.

Во время выборов в немецкий Бундестаг впервые в истории страны туда избралась трансгендерная женщина. Как пишет Stuttgarter-Nachrichten, речь идет о кандидатке от партии "Зеленые" Тесса Гансерер.

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Женщина, вероятно, проиграла выборы на своем избирательном округе в Баварии — там она отстает от кандидата от партии ХСС Себастьяна Брема. В то же время она проходит в Бундестаг по партийному списку — там она имеет 13-й номер.

В политике Ландсерер достаточно давно, в 2013 году она, еще будучи мужчиной по имени Маркус Гансерер, уже стала членом регионального парламента в Баварии. В 2018 году она переизбралась, а годом позже заявила о своей трансгендерности.

В Бундестаге Гансерер намерена отстаивать права сексуальных меньшинств и заниматься защитой окружающей среды.

Фокус ранее писал о том, что после подсчета 100% бюллетеней во всех округах на парламентских выборах в Германии с маленьким перевесом одержала победу Социал-демократическая партия. Второй результат — у партии ХДС/ХСС.

От результатов голосования в Бундестаг зависит то, кто займет кресло федерального канцлера, при этом Ангела Меркель на новый срок не претендует: она занимала этот пост 16 лет.

Фокус прогнозировал, кто на посту канцлера Германии заменит Ангелу Меркель, при этом главными фаворитами эксперты называют Анналену Бербок, Олафа Шольца и Армина Лашета.