Володимир Фесенко розповів, чому блок Меркель програв вибори в Німеччині

Політолог вважає, що в ХДС/ХСС помилилися у виборі лідера їхнього виборчого списку. Також, за словами експерта, у країні накопичилося невдоволення правлячою політсилою.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що блок ХДС/ХСС, від якого Ангелу Меркель чотири рази поспіль обирали канцлеркою ФРН, отримав найнижчий у своїй історії результат на парламентських виборах в Німеччині, які відбулися 26 вересня, через низку причин. Про це експерт розповів, спілкуючись із журналістом Фокуса щодо підсумків виборів у бундестаг.

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Так, за словами Фесенка, партії ХДС і ХСС зробили помилку, висунувши кандидатом у канцлери Арміна Лашета, який обіймає посаду прем'єр-міністра землі Північний Рейн-Вестфалія.

"Він не сприймається німцями. Плюс тут зіграли роль повені в його землі. І те, що він так повівся, не дуже коректно в цій ситуації", — сказав Фесенко.

Відзначимо, в липні після низки сильних повеней Лашет разом із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром приїхали в місто Ерфтштадт, який сильно постраждав від стихії. І коли Штайнмаєр висловлював співчуття сім'ям загиблих через катастрофу. лідер ХДС/ХСС почав сміятися, що сильно обурило багатьох німців.

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У коментарі Фокусу Фесенко також підкреслив, що лідер СДПН — Олаф Шольц — німцями сприймається краще за його конкурента від ХДС/ХСС.

"Він, мабуть, харизматичніший, більш відповідний нинішній ситуації. Плюс не потрапив Лашет у фокус настроїв німецьких виборців. Це, мабуть, зіграло вирішальну роль. Фактор лідера відіграє дуже сильну роль. Рейтинг Шольца істотно вищий за рейтинг самої СДПН. А у ХДС/ХСС прямо протилежна ситуація", — розповів експерт.

[ + – ] Блок ХДС/ХСС, кандидатом у канцлери від якого став Армін Лашет, на виборах в бундестаг 2021 року одержав рекордно низькі 24,1% голосів Фото: Getty Images

Фесенко розповів, що ще одним фактором, що зіграв на користь конкурентів блоку Меркель, стало накопичення критичних настроїв у суспільстві через соціально-економічні проблеми та пандемію.

"Минулого року, пам'ятаю, в нас багато говорили: бачите, у Меркель не падає рейтинг під час пандемії. Так це було тільки спочатку. А зараз ми бачимо, що все-таки позначився цей фактор. І зараз він зіграв проти ХДС/ХСС. Плюс повінь та інші проблеми", — зазначив Фесенко.

Ще одним фактором поразки блоку Меркель на виборах політолог назвав накопичення втоми від правлячої політсили.

"Від ХДС є, напевно, певна втома, певне розчарування. Втім, це абсолютно нормально. У конкурентних демократіях, у західних демократіях виборці періодично змінюють правлячі партії. І в Німеччині це теж повинно було статися. Ця рівновага хитка, яка була на користь ХДС в останні роки … Вони ж втратили повний контроль, змушені були йти на коаліцію з СДПН. За підсумком, утратили ще й більше популярності", — резюмував Фесенко.

Детальніше про результати виборів у бундестаг і що зміниться після них для України, читайте в окремому матеріалі Фокуса.