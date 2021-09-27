Владимир Фесенко рассказал, почему блок Меркель проиграл выборы в Германии

Политолог считает, что в ХДС/ХСС ошиблись в выборе лидера их избирательного списка. Также, по словам эксперта, в стране накопилось недовольство правящей политсилой.

Политолог Владимир Фесенко считает, что блок ХДС/ХСС, от которого Ангелу Меркель четыре раза подряд избирали канцлером ФРГ, получил самый низкий в своей истории результат на прошедших 26 сентября парламентских выборах в Германии по ряду причин. Об этом эксперт рассказал общаясь с журналистом Фокуса касательно итогов выборов в бундестаг.

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Так, по словам Фесенко, партии ХДС и ХСС совершили ошибку, выдвинув кандидатом в канцлеры Армина Лашета, занимающего должность премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия.

"Он не воспринимается немцами. Плюс тут сыграли роль наводнения в его земле. И то, что он так себя повел не очень корректно в этой ситуации", — сказал Фесенко.

Отметим, в июле после ряда сильных наводнений Лашет вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером приехали в город Эрфтштадт, который сильно пострадал от стихии. И когда Штайнмайер выражал соболезнования семьям погибших из-за катастрофы лидер ХДС/ХСС начал смеяться, что сильно возмутило многих немцев.

[ + – ] Армин Лашет рассмеялся во время траурной речи после потопов

В комментарии Фокусу Фесенко также подчеркнул, что лидер СДПГ — Олаф Шольц — немцами воспринимается лучше его конкурента от ХДС/ХСС.

"Он, видимо, более харизматичный, более соответствующий нынешней ситуации. Плюс не попал Лашет в фокус настроений немецких избирателей. Это, видимо, сыграло решающую роль. Фактор лидера играет очень сильную роль. Рейтинг Шольца существенно выше рейтинга самой СДПГ. А у ХДС/ХСС прямо противоположная ситуация", — рассказал эксперт.

[ + – ] Блок ХДС/ХСС, кандидатом в канцлеры от которого стал Армин Лашет, на выборах в бундестаг 2021 года получил рекордно низкие 24,1% голосов Фото: Getty Images

Фесенко рассказал, что еще одним фактором, сыгравшим в пользу конкурентов блока Меркель, стало накопление критических настроений в обществе из-за социально-экономических проблем и пандемии.

"В прошлом году, помню, у нас многие говорили: видите, у Меркель не падает рейтинг во время пандемии. Так это было только вначале. А сейчас мы видим, что все-таки сказался этот фактор. И сейчас он сыграл против ХДС/ХСС. Плюс наводнение и другие проблемы", — отметил Фесенко.

Еще одним фактором поражения блока Меркель на выборах политолог назвал накопление усталости от правящей политсилы.

"От ХДС есть, наверное, определенная усталость, некоторое разочарование. Впрочем, это абсолютно нормально. В конкурентных демократиях, в западных демократиях избиратели периодически меняют правящие партии. И в Германии это тоже должно было произойти. Это равновесие шаткое, которое было в пользу ХДС в последние годы… Они ведь потеряли полный контроль, вынуждены были идти на коалицию с СДПГ. По итогу потеряли еще и больше популярности", — резюмировал Фесенко.

Детальнее о результатах выборов в бундестаг и что изменится после них для Украины читайте в отдельном материале Фокуса.