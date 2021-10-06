ВООЗ вперше в історії схвалила вакцину від малярії

Учені вважають, що щеплення в комплексі з іншими заходами допоможе знизити рівень захворюваності в Африці на 70%, де від хвороби щорічно вмирають 260 тис. дітей.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше схвалила використання вакцини Mosquirix проти малярії для дітей, які живуть у країнах, де ризик заразитися цією інфекцією особливо великий. Про це йдеться на сайті організації.

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Найбільший ризик зараження малярією існує в Африці, зокрема в країнах на південь від Сахари. Там же від малярії найчастіше страждають діти. Рішення ВООЗ засноване на підсумках пілотної програми, яку запустили в Кенії, Гані і Малаві. У цих країнах з 2019 року вже вакцинували понад 800 тисяч дітей.

"Це історичний момент. Довгоочікувана вакцина проти малярії для дітей — це прорив у науці. Використання цієї вакцини разом з наявними засобами профілактики може щорічно рятувати десятки тисяч молодих життів", — сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Примітно, що в країнах Південної Африки малярія як і раніше є однією з головних причин дитячої смертності — щорічно хвороба забирає життя понад 260 тисяч африканських життів у віці до п'яти років.

Варто зазначити, що над вакциною Mosquirix учені працювали близько трьох десятиліть. У 2015 році її схвалило Європейське агентство з лікарських засобів.

У свою чергу, видання The Guardian пише, що Mosquirix ефективна лише частково, однак, запобігає малярії в 39% випадків і у 29% випадків запобігає важкому перебігу хвороби в маленьких дітей протягом чотирьох років. У той же час лондонські дослідники заявляють про те, що якщо вакцину використовувати в комплексі з іншими заходами, то рівень захворюваності на малярію серед африканських дітей можна скоротити на 70%.

У випробуваннях брали участь 6 тисяч дітей, чий вік не сягав 17 місяців, вони проводилися в Буркіна-Фасо і Малі.

Серед дітей, які отримали і вакцину, і ліки, зафіксували 624 випадки малярії, 11 малюків потрапили з ускладненнями в лікарні і троє померли. Серед такої ж кількості дітей, які отримували тільки один з методів захисту, був 1 661 випадок захворювання, 37 госпіталізацій і 11 смертей.

Фокус раніше писав про те, що в Харкові від тропічної малярії померла 40-річна жінка після повернення з Танзанії. Жінка звернулася за допомогою через чотири дні після появи симптомів, але лікарі перевірили її тільки на COVID-19.

У грудні 2020 року був схожий випадок: чоловік працював у Республіці Екваторіальна Гвінея, під час перебування в якій на малярію не хворів, проте зазначав багаторазові укуси комарів. 9 грудня в нього з'явилися симптоми захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5. За медичною допомогою хворий звернувся тільки 19 грудня.