Жителі села в Бургундії рятують замок, який постраждав від українця, якого шукав Європол

Люди сподівалися, що новий власник замку Шато де Ла-Рошпо втілить у життя грандіозний проект реставрації.

Жителі французького села Ла-Рошпо (Бургундія) протестують, намагаючись врятувати місцеву визначну пам'ятку: неоготичний замок XII століття. Фортецю можуть зачинити для відвідувачів через українського корупціонера-втікача, пише Le Point.

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"Не чіпай мій замок!": шато в Бургундії під загрозою

На шляху до замку жителі виставили плакати: "Ні демонтажу замку", "Ла-Рошпо мобілізувався проти продажу", "Не чіпай мій замок!".

Фортецю в Ла-Рошпо закрили на три роки після того, як її власника заарештували за відмивання грошей. Тепер замок, розташований на скелі, ненадовго відкрили для презентації меблів, яку збираються продати на аукціоні для погашення боргів. Серед виставленого на продаж — лицарські обладунки та мідні казани.

Коріння неприємної історії сягає ще 2015 року, тоді замок був викуплений для реалізації грандіозного проекту для його реконструкції. Його попередня власниця, спадкоємиця експрезидента Саді Карно, поставила умовою продажу "абсолютну повагу" до цього місця.

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Колишній доглядач замку Ромуальд Пуло каже, що в інвесторів був чудовий проект, у який повірили всі.

"І вони сказали, що гроші — не проблема", — розповідає француз.

Новими власниками замку виявилися українець (правда, він нібито більшу частину часу проводив у Литві) та громадянин Молдови, який працює на компанію в Люксембурзі. Коли українець відвідував село, він просив жителів звертатися до нього не на ім'я — а просто "месьє".

Здавалося б, село Ла-Рошпо чекає процвітання й успіх ... Однак несподівано для всіх у грудні 2017 року місцева щоденна газета Le Bien Public повідомила, що майстрам, яких найняли для "чудового проекту", не платять зарплату.

Просто "месьє" розшукував Європол

Правоохоронці почали розслідування, підсумки якого виявилися сенсаційними. Європол виявив, що власник замку в Бургундії — це український чиновник-утікач Дмитро Малиновський. Як пише французьке ЗМІ, у 2014 році він нібито імітував свою смерть, щоб уникнути правосуддя. А за даними прокуратури Києва, йому вдалося відмити "понад 12 мільйонів євро".

У 2018 році жандарми заарештували Дмитра Малиновського прямо в замку Ла-Рошпо — з тих пір він перебуває у в'язниці в Нансі. Судові засідання, швидше за все, почнуться в першій половині наступного року. За інформацією ЗМІ, адвокатка Малиновського Бенуа Дірі повідомила, що українець не бажає коментувати ситуацію.

Реставрація замку або профілювання?

Зігфрід Булар-Жервез — фахівець, який спеціалізується на відновленні середньовічних замків, допустив можливу "переорієнтацію" фортеці. Шато де Ла-Рошпо можуть використовувати ... як елітну житлову нерухомість.

Для 300 жителів села це означає катастрофу: завдяки туристичній привабливості замку село приймало понад 20 тисяч відвідувачів на рік, що, звичайно, сприяло розвитку дрібного бізнесу.

"Якщо ліквідатор дізнається про наш протест і погодиться продати тільки нові меблі, це буде для нас дуже добре. Нам потрібно зберегти інтер'єри, ці історичні меблі повинні залишитися тут, на своєму місці", — хвилюється колишній наглядач замку Ромуальд Пуло.

Мер міста зазначає, що з ліквідацією замку постраждають гостьові будинки, винороби, ферми: "Наслідки позначаться не тільки на нашому селі, а на всьому регіоні", — говорить Веронік Ріше.

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