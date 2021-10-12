Жители деревни в Бургундии спасают замок, пострадавший от украинца, которого искал Европол

Люди надеялись, что новый владелец замка Шато де Ла Рошпо воплотит в жизнь грандиозный проект реставрации.

Жители французской деревни Ла Рошпо (Бургундия) протестуют, пытаясь спасти местную достопримечательность: неоготический замок XII века. Крепость могут закрыть для посетителей из-за украинского беглого коррупционера, пишет Le Point.

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"Не трогай мой замок!": шато в Бургундии под угрозой

На пути к замку жители выставили плакаты: "Нет демонтажу замка", "Ла Рошпо мобилизовался против продажи", "Не трогай мой замок!".

Крепость в Ла Рошпо закрыли на три года после того, как ее владельца арестовали за отмывание денег. Теперь замок, расположенный на скале, ненадолго открыли для презентации мебели, которую собираются продать на аукционе в счет погашения долгов. Среди выставленного на продажу — рыцарские доспехи и медные котлы.

Корни неприятной истории уходят еще в 2015 год, тогда замок был выкуплен для реализации грандиозного проекта для его реконструкции. Его предыдущая владелица, наследница экс-президента Сади Карно, поставила условием продажи "абсолютное уважение" к этому месту.

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Бывший смотритель замка Ромуальд Пуло говорит, что у инвесторов был замечательный проект, в который поверили все.

"И они сказали, что деньги — не проблема", — рассказывает француз.

Новыми владельцами замка оказались украинец (правда, он якобы большую часть времени проводил в Литве) и гражданин Молдовы, работающий на компанию в Люксембурге. Когда украинец посещал деревню, он просил жителей обращаться к нему не по имени — а просто "месье".

Казалось бы, деревушку Ла Рошпо ждет процветание и успех… Однако неожиданно для всех в декабре 2017 года местная ежедневная газета Le Bien Public сообщила, что мастерам, которых наняли для "великолепного проекта", не платят зарплату.

Просто "месье" разыскивал Европол

Правоохранители начали расследование, итоги которого оказались сенсационными. Европол обнаружил, что владелец замка в Бургундии — это беглый украинский чиновник Дмитрий Малиновский. Как пишет французское СМИ, в 2014 году он якобы имитировал свою смерть, чтобы избежать правосудия. А по данным прокуратуры Киева, ему удалось отмыть "более 12 миллионов евро".

В 2018 году жандармы арестовали Дмитрия Малиновского прямо в замке Ла Рошпо — с тех пор он находится в тюрьме в Нанси. Судебные заседания, скорее всего, начнутся в первой половине следующего года. По информации СМИ, адвокат Малиновского Бенуа Дири сообщила, что украинец не желает комментировать ситуацию.

Реставрация замка или профилирование?

Зигфрид Булар-Жервез — специалист, который специализируется на восстановлении средневековых замков, допустил возможную "переориентацию" крепости. Шато де Ла Рошпо могут использовать… как элитную жилую недвижимость.

Для 300 жителей деревни это означает катастрофу: благодаря туристической привлекательности замка деревня принимала более 20 тысяч посетителей в год, что, конечно, способствовало развитию мелкого бизнеса.

"Если ликвидатор узнает о нашем протесте и согласится продать только новую мебель, это будет для нас очень хорошо. Нам нужно сохранить интерьеры, эта историческая мебель должна остаться здесь, на своем месте", – переживает бывший смотритель замка Ромуальд Пуло.

Мэр города отмечает, что с ликвидацией замка пострадают гостевые дома, виноделы, фермы: "Последствия скажутся не только на нашей деревне, а на всем регионе", — говорит Вероник Рише.

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