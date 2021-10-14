Масовий розстріл у Норвегії: поліція повідомила деталі про лучника, який убив 5 людей

У 2020 році підозрюваний, котрий недавно прийняв іслам, вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв'язку з "ознаками радикалізації".

П'ятьох людей було вбито, ще двоє поранені в результаті нападу чоловіка, озброєного луком і стрілами, в норвезькому місті Конгсберг. Поліція оперативно затримала стрілка і вже оприлюднила першу інформацію про нього, повідомляє SWI.

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Про нападника відомо, що йому 37 років, він – громадянин Данії, котрий недавно прийняв іслам. Ім'я затриманого не озвучується. За словами начальника регіональної поліції Оле Бредрупа Саевруда, правоохоронці "були занепокоєні через ознаки радикалізації підозрюваного" ще в 2020 році і вжили заходів. Яких саме, він не уточнив.

Затриманий жив у Конгсберзі, розташованому за 68 км на північний захід від столиці Осло, з населенням близько 28 тисяч чоловік. Вперше повідомлення про чоловіка з луком, котрий походжав вулицями, поліція отримала о 18:30 за місцевим часом і намагалася його затримати. Однак він почав стріляти в правоохоронців і втік.

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Після нападу влада міста закликала людей залишатися вдома, а кілька кварталів були оточені. На місце події виїхали машини швидкої допомоги і прибула озброєна поліція. Туди ж відправили вертоліт і команду по знешкодженню бомб.

"Цілком імовірно, що всі вбивства сталися після того, як його вперше побачила поліція", – сказав Саевруд.

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Зараз підозрюваний, який був схоплений через 20 хвилин після початку розстрілу в супермаркеті Coop Extra, – під вартою в поліцейській дільниці в місті Драммен. Його допитували кілька годин. За словами адвоката Фредеріка Ноймана, його клієнт співпрацює зі слідством, проте поки що офіційно не подавав заяви про визнання своєї провини. Про його мотиви ще нічого невідомо. Найімовірніше, він діяв сам, оскільки встановити причетність інших осіб до розстрілу не вдалося.

Загиблим від рук підозрюваного було від 50 до 70 років. Це чотири жінки й один чоловік. Один з двох поранених – черговий поліцейський, який намагався зупинити нападника. Він і другий потерпілий – у лікарні, загрози їхньому життю немає.

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Після нападу управління поліції заявило, що негайно наказало офіцерам по всій країні носити вогнепальну зброю. Норвезькі правоохоронці зазвичай не озброєні, але при необхідності в офіцерів є доступ до рушниць і гвинтівок.

"Це додатковий захід обережності. У поліції поки немає ніяких вказівок на зміну рівня національної загрози", – йдеться в заяві управління.

У соцмережах пишуть про те, що про свій намір підозрюваний нібито повідомляв раніше.

"Підозрюваний у скоєнні злочину "Райнер Вінклар" оголосив про злочин кілька днів тому на своєму каналі в YouTube і продемонстрував навички стрільби", – повідомив у Twitter користувач Jaganathan G.

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Норвежці вражені тим, що сталося. Відзначимо і той момент, що напад стався в останній день правління консервативного уряду Ерни Сольберг, і в четвер справу взяв на себе новий міністр юстиції під керівництвом лівоцентристської коаліції на чолі з лідером лейбористів Йонасом Гар Сторе.

За інформацією норвезької влади, кількість загиблих у результаті нападу стала найбільшою з усіх у країні з 2011 року, коли крайній правий екстреміст Андерс Берінг Брейвік у молодіжному таборі на острові Утоя вбив 77 осіб, більшість з яких були підлітками.

Нагадаємо, про напад в продуктовому магазині в центрі Конгсберга стало відомо увечері 13 жовтня.