Массовый расстрел в Норвегии: полиция сообщила детали о лучнике, убившем 5 человек

В 2020 году подозреваемый, недавно принявший ислам, уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с "признаками радикализации".

Пятеро человек были убиты, еще двое ранены в результате нападения мужчины, вооруженного луком и стрелами, в норвежском городе Конгсберг. Полиция оперативно задержала стрелка и уже обнародовала первую информацию о нем, сообщает SWI.

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О нападавшем известно, что ему 37 лет, он – гражданин Дании, недавно принявший ислам. Имя задержанного не озвучивается. По словам начальника региональной полиции Оле Бредрупа Саэвруда, правоохранители "беспокоились о признаках радикализации подозреваемого" еще в 2020 году и приняли меры. Какие именно, он не уточнил.

Задержанный жил в Конгсберге, который находится в 68 км к юго-западу от столицы Осло, с населением около 28 тысяч человек. Впервые сообщения о человеке с луком, расхаживающем по улицам, полиция получила в 18:30 по местному времени и пыталась его задержать. Однако он начал стрелять в правоохранителей и сбежал.

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После нападения власти города призвали людей оставаться дома, а несколько кварталов были оцеплены. На место происшествия выехали машины скорой помощи и прибыла вооруженная полиция. Туда же отправили вертолет и команду по обезвреживанию бомб.

"Вполне вероятно, что все убийства произошли после того, как его впервые увидела полиция", — сказал Саэвруд.

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Сейчас подозреваемый, который был схвачен через 20 минут после начала расстрела в супермаркете Coop Extra, находится под стражей в полицейском участке в городе Драммен. Его допрашивали несколько часов. По словам адвоката Фредерика Ноймана, его клиент сотрудничает со следствием, однако пока что официально не подавал заявления о признании своей вины. О его мотивах еще ничего неизвестно. Скорее всего, он действовал в одиночку, поскольку установить причастность других лиц к расстрелу не удалось.

Погибшим от рук подозреваемого было от 50 до 70 лет. Это четыре женщины и один мужчина. Один из двоих раненых – дежурный полицейский, который пытался остановить нападавшего. Он и второй пострадавший – в больнице, угрозы их жизни нет.

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После нападения управление полиции заявило, что немедленно приказало офицерам по всей стране носить огнестрельное оружие. Норвежские правоохранители обычно не вооружены, но при необходимости у офицеров есть доступ к ружьям и винтовкам.

"Это дополнительная мера предосторожности. У полиции пока нет никаких указаний на изменение уровня национальной угрозы ", – говорится в заявлении управления.

В соцсетях пишут о том, что о своем намерении подозреваемый якобы сообщал раньше.

"Предполагаемый преступник "Райнер Винклар" объявил о преступлении несколько дней назад на своем канале в YouTube и продемонстрировал свои навыки стрельбы", – сообщил в Twitter пользователь Jaganathan G..

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Норвежцы потрясены случившимся. Отметим и тот момент, что нападение произошло в последний день правления консервативного правительства Эрны Сольберг, и в четверг дело взял на себя новый министр юстиции под руководством левоцентристской коалиции во главе с лидером лейбористов Йонасом Гар Сторе.

По информации норвежских властей, число погибших в результате нападения стало самым большим из всех в стране с 2011 года, когда крайне правый экстремист Андерс Беринг Брейвик в молодежном лагере на острове Утоя убил 77 человек, большинство из которых были подростками.

Напомним, о нападении в продуктовом магазине в центре Конгсберга стало известно вечером 13 октября.