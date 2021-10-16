У Колумбії стерилізують "кокаїнових бегемотів" Пабло Ескобара

Ескобар в 1993 році перевіз з Африки на своє ранчо двох бегемотів, а ті розплодилися в ціле стадо, яке загрожує місцевій фауні.

Пабло Ескобар, який загинув від кулі поліцейських в 1993 році, незаконно ввіз в Колумбію екзотичних тварин, серед них були самець і самка бегемота, яких прозвали "кокаїновими". Про це повідомляє BBC.

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Бегемоти розплодилися в сільській місцевості біля колишнього ранчо Ескобара, їх стало більше 80 особин. Екологи вважають, що це найбільше стадо бегемотів за межами Африканського континенту. Вони розполохали і витіснили всю місцеву фауну, тому багато людей висловлювалися за те, щоб стерилізувати тварин.

Зараз 24 з них вже стерилізовані за допомогою хімічних речовин.

Більшу частину екзотичних тварин, яких виявили в маєтку Ескобара в 1993 році, розвезли в зоопарки по всій країні. Еколог з Колумбії Наталі Кастелбланко каже, що місцева влада визнала, що в плані логістики буде нелегкою роботою перевозити бегемотів і їх залишили, вважаючи, що тварини просто помруть. Але, на відміну від Африки, в Південній Америці у бегемотів немає природних хижаків, вони розплодилися.

За словами експертів, тварини почали розширювати свій ареал, переміщаючись по одному з найбільших водних шляхів в країні — річці Магдалена.

Дослідники побоюються, що ці бегемоти можуть витіснити інші вимираючі види, зокрема, згадують ламантинів. Більш того, через їх діяльності може змінитися хімічний склад місцевих вод, що, в свою чергу, вже несе загрозу рибній промисловості. Але також є думка, що бегемоти урізноманітнюють дику фауну.

Ескобар, один з найвідоміших злочинців всіх часів. У 80 роках минулого століття він організував сумнозвісний Медельінській картель, який займався викраденнями, вбивствами і терактами. Колись Ескобар входив в список одних найбагатших людей світу.

Раніше Фокус писав про унікальну машину Пабло Ескобара, яку виставили на аукціон. Спорткар Porsche 911 RSR брав участь в престижних гонках. На ньому виступав чемпіон Формули-1 Емерсон Фіттіпальді.