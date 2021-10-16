В Колумбии стерилизуют "кокаиновых бегемотов" Пабло Эскобара

Эскобар в 1993 году перевез из Африки на свое ранчо двух бегемотов, а те расплодились в целое стадо, которое угрожает местной фауне.

Пабло Эскобар, который погиб от пули полицейских в 1993 году, незаконно ввез в Колумбию экзотических животных, среди них были самец и самка бегемота, которых прозвали "кокаиновыми". Об этом сообщает BBC.

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Бегемоты расплодились в сельской местности возле бывшего ранчо Эскобара, их стало больше 80 особей. Экологи считают, что это крупнейшее стадо бегемотов за пределами Африканского континента. Они распугали и вытеснили всю местную фауну, поэтому многие люди высказывались за то, чтобы стерилизовать животных.

Сейчас 24 из них уже стерилизованы с помощью химических веществ.

Большую часть экзотических животных, которых обнаружили в поместье Эскобара в 1993 году, развезли в зоопарки по всей стране. Эколог из Колумбии Натали Кастелбланко говорит, что местные власти сочли, что в плане логистики будет нелегкой работой перевозить бегемотов и их оставили, полагая, что животные просто умрут. Но, в отличие от Африки, в Южной Америке у бегемотов нет естественных хищников, они расплодились.

По словам экспертов, животные начали расширять свою среду обитания, перемещаясь по одному из крупнейших водных путей в стране — реке Магдалена.

Исследователи опасаются, что эти бегемоты могут вытеснить другие вымирающие виды, в частности, упоминают ламантинов. Более того, из-за их деятельности может измениться химический состав местных вод, что, в свою очередь, уже несет угрозу рыбной промышленности. Но есть мнение, что бегемоты разнообразят дикую фауну.

Эскобар, один из самых известных преступников всех времен. В 80 годах прошлого столетия он организовал печально известный Медельинский картель, который занимался похищениями, убийствами и терактами. Некогда Эскобар входил в список одних богатейших людей мира.

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