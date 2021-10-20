Поліція Австрії шукає водія: у його автобусі знайшли двох загиблих мігрантів (фото)

Пошуки людини, яка вела переповнений мігрантами автобус, веде поліція Австрії та Угорщини. Задіяні дрони, вертольоти та службові собаки.

Щонайменше 30 сирійців і курдів, у т.ч. двоє мертвих, перебували в мікроавтобусі, який у вівторок, 19 жовтня, на угорському кордоні зупинила озброєна поліція. Про це повідомляє ORF Burgenland.

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Ні дітей, ні жінок у машині не було. Водій утік із місця події. За даними поліції, загиблі, яких виявили всередині, — це чоловіки віком від 25 до 30 років.

За словами прессекретаря поліції Гельмута Марбана, зараз ведуться масштабні розшукові заходи з використанням дронів, вертольотів і службових собак. До пошуків залучені й угорські поліцейські.

Чому загинули двоє людей, яких виявили в автобусі, поки невідомо, точну причину встановлять після розтину, як повідомила пресслужба поліції. Поки не можна припускати, що люди померли від зневоднення, тому що інші, хто перебував в автобусі, були забезпечені водою.

Ганс Петер Доскозіл, губернатор австрійської землі Бургенланд, проводить паралель із тим, що сталося у 2015 році, коли в австрійському Парндорфі в автобусі, який прямував за аналогічним маршрутом, виявили 71 загиблого. Слідча група встановила, то ці люди задихнулися. Суд Угорщини засудив до тюремних ув'язнень чотирьох осіб, яких звинувачували в цій справі.

Фокус стежить за міграційною кризою на кордонах Польщі, Литви та Латвії. Раніше Польща повідомила про рекордний наплив нелегалів із Білорусі: майже 500 осіб за добу.

Із початку вересня в Польщу з сусідньої країни спробували проникнути близько 6 тисяч мігрантів.