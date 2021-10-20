Полиция Австрии ищет водителя: в его автобусе нашли двух погибших мигрантов (фото)

Поиски человека, который вел переполненный мигрантами автобус, ведет полиция Австрии и Венгрии. Задействованы дроны, вертолеты и служебные собаки.

По меньшей мере 30 сирийцев и курдов, в т.ч. двое мертвых, находились в микроавтобусе, который во вторник, 19 октября, на венгерской границе остановила вооруженная полиция. Об этом сообщает ORF Burgenland.

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Ни детей, ни женщин в машине не было. Водитель скрылся с места происшествия. По данным полиции, погибшие, которых обнаружили внутри, — это мужчины в возрасте от 25 до 30 лет.

По словам пресс-секретаря полиции Гельмута Марбана, сейчас ведутся масштабные розыскные мероприятия с использованием дронов, вертолетов и служебных собак. К поискам привлечены и венгерские полицейские.

Почему погибли два человека, которых обнаружили в автобусе, пока неизвестно, точную причину установят после вскрытия, как сообщила пресс-служба полиции. Пока нельзя предполагать, что люди умерли от обезвоживания, потому что другие находившиеся в автобусе были обеспечены водой.

Ханс Петер Доскозил, губернатор австрийской земли Бургенланд, проводит параллель с произошедшим в 2015 году, когда в австрийском Парндорфе в автобусе, который следовал аналогичным маршрутом, обнаружили 71 погибшего. Следственная группа установила, то эти люди задохнулись. Суд Венгрии приговорил к тюремным заключениям четырех человек, обвинявшихся по этому делу.

Фокус следит за миграционным кризисом на границах Польши, Литвы и Латвии. Ранее Польша сообщила о рекордном наплыве нелегалов из Беларуси: почти 500 человек за сутки.

С начала сентября в Польшу из соседней страны попытались проникнуть около 6 тысяч мигрантов.