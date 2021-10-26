У Польщі українець перевозив у мікроавтобусі десятки нелегалів із Туреччини й Іраку

Транспорт зупинили неподалік кордону з Німеччиною. Поліцейські затримали 43 особи, серед яких двоє громадян України.

У Любуському воєводстві (захід Польщі, неподалік кордону з Німеччиною) поліцейські зупинили мікроавтобус Fiat Ducato з десятками нелегальних мігрантів з Іраку та Туреччини, за кермом якого був громадянин України. Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.

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Інцидент стався у неділю, 24 жовтня. Поліцейські зупинили мікроавтобус із чеськими номерними знаками, що прямував у бік державного кордону, для перевірки. Транспортом керував громадянин України, а його співвітчизник сидів на пасажирському сидінні. Під час огляду транспорту правоохоронці помітили групу людей — ними виявилися 37 громадян Іраку та 4 громадяни Туреччини. З них 20 – чоловіки, 6 – жінки та 15 – діти. Загалом поліцейські затримали 43 особи.

[ + – ] Мігранти у Польщі

"Наразі стосовно всіх затриманих ведуться процесуальні дії. Раніше співробітники поліції надали їм медичну допомогу. 5 людей доставлено до лікарні для спостереження, з якої вже повернулися. Поліцейські організували затриманим воду, чай та їжу", — повідомили в поліції.

Далі затриманих передадуть прикордонникам для з'ясування обставин інциденту.

Нагадаємо, нещодавно троє вихідців із Лівану намагалися незаконно потрапити на територію ЄС на таксі, проте їм завадили прикордонники Львівської області.

Раніше Фокус писав про те, як на кордоні з Польщею німецькі поліцейські затримали 50 членів ультраправої організації "Третій шлях", які намагалися проникнути в країну, щоб організувати протест проти мігрантів.