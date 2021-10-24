З ножами і палицями: в Німеччині затримали 50 ультраправих на кордоні з Польщею

До Німеччини повинна була прибути група мігрантів, яких учасники "Третього шляху" хотіли не пустити в країну.

Під час спроби перетнути німецько-польський кордон поліція затримала близько 50 підозрюваних в ніч на неділю. Про це повідомляє Der Spiegel.

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Всі затримані мають причетність до ультраправої організації "Третій шлях", Скоріш за все, вони хотіли приїхати в Німеччину для організації протесту в Брандербурзі. Там планувалася акція проти мігрантів, на яку закликав їхати лідер "Третього шляху".

Повідомляється, що у затриманих вилучено перцеві балончики, багнети, мачете і кийки.

Поліцейські патрулюють район вже другу добу. Близько опівночі біля села Великий Гастроз була затримана група з 30 осіб. Ще кілька ультраправих затримали в районі греблі. Велика частина затриманих — це місцеві жителі або ж німці з інших федеральних повітів.

Мер Губена Фред махру заявив, що він відкидає будь-яку форму насильства однієї групи над іншою, тому закликав не їхати на кордон за призовом лідерів "Третього шляху".

Нагадаємо, в Німеччині затримали двох колишніх військових, які хотіли створити ПВК для участі в громадянській війні в Ємені.

Раніше в Німеччині помер блогер JStark, який був відомий популяризацією зброї в країні. Поліцейські обшукали його будинок, а через два дні він помер.