Друкував зброю на 3D-принтері та виступав за її легалізацію: в Німеччині помер блогер JStark (відео)

Через два дні після обшуків поліцейських у будинку в активіста, він помер у своїй машині через серцевий напад. JStark відомий тим, що створив пістолет-кулемет FGC-9 під калібр 9х19.

Блогер і розробник зброї, роздрукованої на 3D-принтері, JStark помер унаслідок серцевого нападу. Про це повідомляє Der Spiegel.

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6 жовтня поліцейські провели обшуки в будинку JStark, а через два дні після цього стало відомо, що активіст помер через зупинку серця у своїй машині. Розтин показав, що до його смерті не причетна третя сторона. На тілі не виявлено слідів насильства та інших доказів насильницької смерті.

Правоохоронці почали пошуки активіста в грудні 2020 року, після звіту Федерального управління кримінальних розслідувань Німеччини. Влада отримала лист з Англії, в якому стверджувалося, що є людина, котра виробляє і поширює роздруковану на 3D-принтері вогнепальну зброю. Слідчі вистежили 28-річного хлопця і провели обшуки в його будинку проте ніякої забороненої зброї не було виявлено. Правоохоронці припускають, що смерть блогера може бути пов'язана з вродженими проблемами із серцем.

Чим відомий JStark

JStark є засновником групи Deterrence Dispensed, що займається розробкою і популяризацією зброї, зробленої на 3D-принтері. Вони поширювали креслення та інструкції того, як у домашніх умовах зробити вогнепальну зброю. Найпопулярніша розробка JStark — це напівавтоматичний пістолет-кулемет FGC-9 (F*ck Gun Control 9) під калібр 9х19. За словами самого блогера, майже 80% усіх деталей можна роздрукувати на 3D-принтері.

[ + – ] FGC-9 у розібраному вигляді Фото: скриншот

При цьому за словами JStrak, у ній немає деталей, за покупку яких можна привернути увагу правоохоронців.

Група Deterrence Dispensed налічує приблизно 10 000 учасників. А сам JStrak був затятим прихильником легалізації вогнепальної зброї в Німеччині.

[ + – ] FGC-9

Як регулюється обіг зброї в Німеччині

У Німеччині одне з найсуворіших законодавств в Європі з обігу зброї. Ліцензію можна отримати тільки мисливцям, для стрілецького спорту, колекціонерам і працівникам охоронних фірм. Для самозахисту зброю не видадуть. Перед отриманням ліцензії потрібно пройти низку перевірок: з'ясовується можливе кримінальне минуле, алко- або наркозалежність, психічні відхилення, а також інші аспекти життя.

Потрібно отримати спершу ліцензію на володіння вогнепальною зброєю, потім ліцензію на кожну одиницю, а потім уже ліцензію на носіння зброї.

Причиною посилення законодавства стали випадки масшутінга в період із 2002 по 2009 роки.

Нагадаємо, суд у США дозволив обмежувати відкрите носіння вогнепальної зброї. Рішення ухвалюється на рівні кожного окремого штату.

Раніше в Іспанії зупинили виробництво зброї на 3D-принтері.