Печатал оружие на 3D-принтере и выступал за его легализацию: в Германии умер блогер JStark (видео)

Через два дня после обысков полицейских в доме у активиста, он скончался в своей машине из-за сердечного приступа. JStark известен тем, что создал пистолет-пулемет FGC-9 под калибр 9х19.

Блогер и разработчик оружия, распечатанного на 3D-принтере, JStark умер в результате сердечного приступа. Об этом сообщает Der Spiegel.

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6 октября полицейские провели обыски в доме JStark, а через два дня после этого стало известно, что активист умер из-за остановки сердца в своей машине. Вскрытие показало, что к его смерти не причастна третья сторона. На теле не обнаружено следов насилия и прочих доказательств насильственной смерти.

Правоохранители начали поиски активиста в декабре 2020 года, после отчета Федерального управления уголовных расследований Германии. Власти получили письмо из Англии, в котором утверждалось, что есть человек, производящий и распространяющий распечатанное на 3D-принтере огнестрельное оружие. Следователи выследили 28-летнего парня и провели обыски в его доме однако никакого запрещенного оружия не было обнаружено. Правоохранители предполагают, что смерть блогера может быть связана с врожденными проблемами с сердцем.

Чем известен JStark

JStark является основателем группы Deterrence Dispensed, занимающейся разработкой и популяризацией оружия, сделанного на 3D-принтере. Они распространяли чертежи и инструкции того, как в домашних условиях сделать огнестрельное оружие. Самая популярная разработка JStark — это полуавтоматический пистолет-пулемет FGC-9 (F*ck Gun Control 9) под калибр 9х19. По словам самого блогера, около 80% всех деталей можно распечатать на 3D-принтере.

[ + – ] FGC-9 в разобранном виде Фото: скриншот

При этом в нем нет деталей, за покупку которых можно привлечь внимание правоохранителей.

Группа Deterrence Dispensed насчитывает около 10 000 участников. А сам JStrak был ярым сторонником легализации огнестрельного оружия в Германии.

[ + – ] FGC-9

Как регулируется оборот оружия в Германии

В Германии одно из самых строгих законодательств в Европе по обороту оружия. Лицензию можно получить только охотникам, для стрелкового спорта, коллекционерам и работникам охранных фирм. Для самозащиты оружие не выдадут. Перед получением лицензии нужно пройти ряд проверок: выясняется возможное криминальное прошлое, алко или наркозависимость, психические отклонения, а также другие аспекты жизни.

Нужно получить сперва лицензию на владение огнестрельным оружием, потом лицензию на каждую единицу, и затем уже лицензию на ношение оружия.

Причиной ужесточения законодательства стали случаи массшутинга в период с 2002 по 2009 годы.

Напомним, суд в США разрешил ограничивать открытое ношение огнестрельного оружия. Решение принимается на уровне каждого отдельного штата.

Ранее в Испании остановили производство оружия на 3D-принтере.