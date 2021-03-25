Суд в США разрешил ограничивать открытое ношение огнестрельного оружие

Решению суда предшествовали случаи массовых убийств людей, вооруженными преступниками. Последний такой случай произошел 23 марта.

Федеральный апелляционный суд США постановил, что каждый отдельно взятый штат в праве ограничивать открытое ношение оружия в общественных местах. Об этом сообщает CNN.

Решение суда обосновывается тем, что право публично носить огнестрельное оружие не входит в сферу действия Второй поправки.

В Гавайях уже принят закон, который прямо запрещает жителям носитель огнестрельное оружие, если у них нет на то лицензии. А разрешение на ношение можно получить в случае наличия реальных причин, например, из-за опасений за свое имущество или жизнь. Сторонники ношения оружия подали на штат в суд, но суд своим решением постановил, что ношение оружия можно ограничивать.

Нил Катиал, член команды бывшего президента США Барака Обамы заявил, что он доволен результатом, что суд разрешил ограничивать ношение оружия. В суде он представлял интересы штата Гавайи.

Судья Диармуид ОʼСканнлейн завил, что решение делает Вторую поправку "чернильным пятном". Он не поддержал решение.

"Сегодня большинство членов нашего суда постановило, что Вторая поправка не означает то, о чем в ней написано. Вместо этого большинство считает, что, хотя Вторая поправка может гарантировать право хранить огнестрельное оружие для самообороны в пределах своего дома, но она не предусматривает право носить. То есть носить, то же самое огнестрельное оружие для самообороны в любом другом месте", — говорит ОʼСканнлейн.

Единственным, кто теперь вправе изменить решение, является Верховный суд США.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на свободное хранение и ношение оружия. "Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться".

Вопрос об ограничении ношения оружия неоднократно поднимался в США из-за случаев массовых убийств. Джо Байден после убийства 10 человек в Колорадо заявил, что он намерен запретить продажу штурмовых винтовок в США.