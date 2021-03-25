Суд у США дозволив обмежувати відкрите носіння вогнепальної зброї

Рішенню суду передували випадки масових вбивств людей, озброєними злочинцями. Останній такий випадок стався 23 березня.

Федеральний апеляційний суд США ухвалив, що кожен окремо взятий штат має право обмежувати відкрите носіння зброї в громадських місцях. Про це повідомляє CNN.

Рішення суду обґрунтовується тим, що право публічно носити вогнепальну зброю не входить в сферу дії Другої поправки.

У Гаваях вже ухвалений закон, який прямо забороняє жителям носити вогнепальну зброю, якщо в них немає ліцензії. А дозвіл на носіння можна отримати в разі наявності реальних причин, наприклад, через побоювання за своє майно або життя. Прихильники носіння зброї подали на штат до суду, але суд своїм рішенням ухвалив, що носіння зброї можна обмежувати.

Ніл Катіа, член команди колишнього президента США Барака Обами заявив, що він задоволений результатом, що суд дозволив обмежувати носіння зброї. У суді він представляв інтереси штату Гаваї.

Суддя Діармуїд О'Сканнлейн заявив, що рішення робить Другу поправку "чорнильною плямою". Він не підтримав рішення.

"Сьогодні більшість членів нашого суду постановили, що Друга поправка не означає те, про що в ній написано. Замість цього більшість вважає, що, хоча Друга поправка може гарантувати право зберігати вогнепальну зброю для самооборони в межах свого будинку, але вона не передбачає право носити. Тобто носити, ту ж саму вогнепальну зброю для самооборони в будь-якому іншому місці", — говорить О'Сканнлейн.

Єдиним, хто тепер має право змінити рішення, є Верховний суд США.

Друга поправка до Конституції США гарантує право громадян на вільне зберігання та носіння зброї. "Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати і носити зброю не повинно порушуватися".

Питання про обмеження носіння зброї неодноразово порушувалося в США через випадки масових вбивств. Джо Байден після вбивства 10 осіб у Колорадо заявив, що він має намір заборонити продаж штурмових гвинтівок у США.