Байден после расстрела людей в Колорадо намерен запретить продажу штурмового оружия в США

Американские власти, утверждает Байден, пока точно не знают о мотивах 21-летнего американца, который открыл стрельбу в Боулдере.

Американские власти будут добиваться введения запрета на покупку и продажу штурмового огнестрельного оружия в стране.

Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с краткой речью в связи с убийством 10 человек в Колородо, пишет CNN.

"Мне не нужно больше ни минуты, чтобы сделать шаги, отвечающие здравому смыслу и способные спасти жизни в будущем. Я призываю своих коллег в Палате представителей и Сенате действовать", – сказал Байден.

Он также отметил, что штурмовое оружие и магазины большой емкости в США могут быть вновь запрещены.

Байден также заявил, что американские власти точно не знают о мотивах 21-летнего жителя штата Колорадо Ахмада Алиссы, который открыл стрельбу в Боулдере.

Кстати, ранее во вторник вице-президент Камала Харрис назвала стрельбу "абсолютно трагической", но не стала отвечать на вопрос о будущем контроля над оружием, уточняет Reuters.

Отметим, 23 марта житель штата Колорадо открыл стрельбу на парковке возле продуктового магазина в городе Боулдер. В результате стрельбы погибли десять человек, в том числе полицейский. Стрелку уже предъявили обвинение в десяти убийствах первой степени.