Байден після розстрілу людей в Колорадо має намір заборонити продаж штурмової зброї у США

Американська влада, стверджує Байден, поки точно не знає про мотиви 21-річного американця, який вчинив стрілянину в Боулдері.

Американська влада домагатиметься введення заборони на купівлю і продаж штурмової вогнепальної зброї в країні.

Про це повідомив президент США Джо Байден, виступаючи в Білому домі з короткою промовою щодо убивства 10 осіб в Колорадо, пише CNN.

"Мені не потрібно більше жодної хвилини, щоб зробити кроки, що відповідають здоровому глузду і здатні врятувати життя у майбутньому. Я закликаю своїх колег в Палаті представників і Сенаті діяти", — сказав Байден.

Він також зазначив, що штурмова зброя і магазини великої місткості в США можуть бути знову заборонені.

Байден також заявив, що американська влада точно не знає про мотиви 21-річного жителя штату Колорадо Ахмада Алісси, який вчинив стрілянину в Боулдері.

До речі, раніше у вівторок віце-президент Камала Харріс назвала стрілянину "абсолютно трагічною", але не стала відповідати на питання про майбутнє контролю над зброєю, уточнює Reuters.

Зазначимо, 23 березня житель штату Колорадо відкрив стрілянину на паркувальному майданчику біля продуктового магазину в місті Боулдер. В результаті стрілянини загинули десять людей, зокрема поліцейський. Стрілку вже пред'явили звинувачення у десяти вбивствах першого ступеня.