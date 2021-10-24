С ножами и дубинками: в Германии задержали 50 ультраправых на границе с Польшей

В Германию должна была прибыть группа мигрантов, которых участники "Третьего пути" хотели не пустить в страну.

Во время попытки пересечь немецко-польскую границу полиция задержала около 50 подозреваемых в ночь на воскресенье. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Все задержанные имеют причастность к ультраправой организации "Третий путь", Вероятней всего, они хотели приехать в Германию для организации протеста в Брандербурге. Там планировалась акция против мигрантов, на которую призывал ехать лидер "Третьего пути".

Сообщается, что у задержанных изъяты перцовые баллончики, штыки, мачете и дубинки.

Полицейские патрулируют район уже вторые сутки. Около полуночи возле деревни Большой Гастроз была задержана группа из 30 человек. Еще несколько ультраправых задержали в районе плотины. Большая часть задержанных — это местные жители или же немцы из других федеральных уездов.

Мэр Губена Фред Махро заявил, что он отвергает любую форму насилия одной группы над другой, поэтому призвал не ехать на границу по призыву лидеров "Третьего пути".

Напомним, в Германии задержали двух бывших военных, которые хотели создать ЧВК для участия в гражданской войне в Йемене.

Ранее в Германии умер блогер JStark, который был известен популяризацией оружия в стране. Полицейские обыскали его дом, а спустя два дня он скончался.