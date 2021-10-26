В Польше украинец перевозил в микроавтобусе десятки нелегалов из Турции и Ирака

Транспорт остановили недалеко от границы с Германией. Полицейские задержали 43 человека, среди которых двое — граждане Украины.

В Любушском воеводстве (запад Польши, неподалеку от границы с Германией) полицейские остановили микроавтобус Fiat Ducato с десятками нелегальных мигрантов из Ирака и Турции, за рулем которого был гражданин Украины. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

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Инцидент произошел в воскресенье, 24 октября. Полицейские остановили микроавтобус с чешскими номерными знаками, направлявшийся в сторону государственной границы, для проверки. Транспортом управлял гражданин Украины, а его соотечественник сидел на пассажирском сидении. В ходе осмотра транспорта правоохранители заметили группу людей — ими оказались 37 граждан Ирака и 4 гражданина Турции. Из них 20 — мужчины, 6 — женщины и 15 — дети. Всего полицейские задержали 43 человек.

[ + – ] Мигранты в Польше

"В настоящее время в отношении всех задержанных ведутся процессуальные действия. Ранее сотрудники полиции оказали им медицинскую помощь. 5 человек доставлены в больницу для наблюдения, из которой уже вернулись. Полицейские организовали задержанным воду, чай и еду", — сообщили в полиции.

Далее задержанных передадут пограничникам для выяснения обстоятельств инцидента.

Напомним, недавно трое выходцев из Ливана пытались незаконно попасть на территорию ЕС на такси, однако им помешали пограничники Львовской области.

Ранее Фокус писал о том, как на границе с Польшей немецкие полицейские задержали 50 членов ультраправой организации "Третий путь", которые пытались проникнуть в страну, чтобы организовать протест против мигрантов.