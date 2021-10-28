Франція захопила британське судно у своїх водах через вилов риби

Країни не можуть дійти згоди між собою щодо ліцензій для вилову риби. Французька сторона загрожує посилити контроль за британськими кораблями.

Міністр морського судноплавства Франції Аннік Жірарден повідомив, що вони затримали одне судно, а друге оштрафували на тлі зростаючого скандалу щодо прав на риболовлю після Брекзиту. Про це повідомляє ВВС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Повідомляється, що два кораблі були попереджені про те, що їм не можна ловити рибу у територіальних водах Франції. Перше судно не підкорилося, тому його затримали, а друге підкорилося, але не одразу, тому його оштрафували та відправили до порту Гавра.

Прессекретар уряду Британії заявила, що вони терміново вивчають дії французьких правоохоронців. Міністр Брекзиту лорд Фрост заявив, що погрози Франції блокувати британські судна з портів "розчаровують".

Утримуваний човен, за інформацією видання, Cornelis Gert Jan. Він курсує переважно з порту Шорхем у Західному Суссексі і управляється компанією MacDuff Shellfish з Шотландії. У шотландській компанії заявили, що вони діяли законно, тому захищатимуться від будь-яких претензій.

Франція попередила, що наступного тижня вона заблокує британські човни з деяких портів, а також посилить перевірку британських човнів і вантажівок, якщо суперечка щодо ліцензій на риболовлю після Брекзиту не буде вирішена до 2 листопада.

Запобігання висадженню британських рибальських суден у портах

Посилення прикордонних та санітарних перевірок товарів із Великобританії

Посилення перевірок безпеки на британських човнах

Збільшення кількості перевірок вантажівок, що прямують до Великобританії та назад

В Британії у відповідь на це заявили, що загрози є невідповідними та порушують міжнародне право та торговельні угоди.

Нагадаємо, згідно з соцопитуваннями проти Брекзиту зараз виступає більшість британців. 52% опитаних вважають рішення хибним.

Раніше Британія направила два бойові катери до острова Джерсі після погроз Франції про блокаду.