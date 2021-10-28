Франция захватила британское судно в своих водах из-за вылова рыбы

Страны не могут прийти к соглашению между собой по поводу лицензий для вылова рыбы. Французская сторона грозит еще больше ужесточить контроль за британскими кораблями.

Министр морского судоходства Франции Анник Жирарден сообщил, что они задержали одно судно, а второе оштрафовали на фоне растущего скандала по поводу прав на рыбную ловлю после Брексита. Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что два корабля были предупреждены о том, что им нельзя ловить рыбу в территориальных водах Франции. Первое судно не подчинилось, поэтому его задержали, а второе подчинилось, но не сразу, поэтому его оштрафовали и отправили в порт Гавра.

Пресс-секретарь правительства Британии заявила, что они в срочном порядке изучают действия французских правоохранителей. Министр Брексита лорд Фрост заявил, что угрозы Франции блокировать британские суда из портов "разочаровывают".

Удерживаемая лодка, по информации издании, Cornelis Gert Jan. Она курсирует в основном в и из порта Шорхэм в Западном Суссексе и управляется компанией MacDuff Shellfish из Шотландии. В шотландской компании заявили, что они действовали законно, поэтому они будут защищаться от любых претензиях.

Франция предупредила, что на следующей неделе она заблокирует британские лодки из некоторых портов, а также ужесточит проверки британских лодок и грузовиков, если спор по поводу лицензий на рыбную ловлю после Брекзита не будет разрешен к 2 ноября.

Предотвращение высадки британских рыболовецких судов в портах

Усиление пограничных и санитарных проверок товаров из Великобритании

Ужесточение проверок безопасности на британских лодках

Увеличение количества проверок грузовиков, следующих в Великобританию и обратно

В Британии в ответ на это заявили, что угрозы являются несоразмерными и нарушают международное право и торговые соглашения.

Напомним, согласно соцопросам против Брекзита сейчас выступает большинство британцев. 52% опрошенных считают решение ошибочным.

Ранее Британия направила два боевых катера к острову Джерси после угроз Франции о блокаде.