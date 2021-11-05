У США колишні в'язні подали до суду на тюремників: годинами змушували слухати дитячу пісню

Дитяча пісенька Baby Shark, за допомогою якої катували ув'язнених, має 9,5 млрд переглядів на YouTube.

Колишні ув'язнені в'язниці Оклахоми подали позов до суду на трьох співробітників виправної установи за жорстоке поводження. В'язні стверджують, що тюремники змушували їх годинами стояти в кімнаті в наручниках і слухати дитячу пісеньку Baby Shark корейського проекту Pinkfong. Про це повідомляє The Washington Post.

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У Федеральному позові йдеться, що співробітники в'язниці заводили до кімнати ув'язненого Джозефа Мітчелла, одягали за спиною наручники та приковували до стіни. Після чого включали дитячу пісню Baby Shark, яка має 9,5 млрд переглядів на YouTube, і змушували її слухати протягом трьох-чотирьох годин, при цьому гучність пісні була такою, що гул від неї розносився всіма коридорами. Адвокати позивачів стверджує, що тюремники діяли "жорстоко та нелюдяно", а його клієнти отримували "надмірний емоційний стрес".

У позові також сказано, що окружна прокуратура Оклахоми провела розслідування інцидентів і висунула звинувачення проти начальника в'язниці та його двох підлеглих.

Раніше повідомлялося, що до мережі потрапили відео тортур у російських в'язницях, через які пройшли близько 200 людей. Такі дії силовики проводять для вербування ув'язнених, щоб вони робили доноси або для продовження "каруселі тортур".

Начальника та чотирьох співробітників відділу поліції на Черкащині підозрюють у тортурах і незаконному затриманні людини на Черкащині. Одному з оперативників інкримінують тортури та відмову визнавати факт затримання, його колезі — знищення слідів правопорушення.