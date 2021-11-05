В США бывшие заключенные подали в суд на тюремщиков: часами заставляли слушать детскую песню

Детская песенка Baby Shark, с помощью которой пытали заключенных, имеет 9,5 млрд просмотров на YouTube.

Бывшие заключенные государственной тюрьмы Оклахомы подали иск в суд на трех сотрудников исправительного учреждения за жестокое обращение. Заключенные утверждают, что тюремщики заставляли их часами стоять в комнате в наручниках и слушать детскую песенку Baby Shark корейского проекта Pinkfong. Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

В Федеральном иске говорится, что сотрудники тюрьмы заводили в комнату заключенного Джозефа Митчелла, одевали за спиной наручники и приковывали к стене. После чего включали детскую песню Baby Shark, которая имеет 9,5 млрд просмотров на YouTube, и заставляли ее слушать в течении трех-четырех часов, при этом громкость песни была такой, что гул от нее разносился по всем коридорам. Адвокаты истцов утверждает, что тюремщики действовали "жестоко и бесчеловечно", а его клиенты получали "чрезмерный эмоциональный стресс".

В иске также сказано, что окружная прокуратура Оклахомы провела расследование инцидентов и в результате выдвинула обвинения против начальника тюрьмы и его двух подчиненных.

Ранее сообщалось, что в Сеть попали видео пыток в российских тюрьмах, через которые прошли около 200 людей. Такие действия силовики проводят для вербовки заключенных, чтобы они делали доносы или для продолжения "карусели пыток".

Начальника и четырех сотрудников отдела полиции в Черкасской области подозревают в пытках и незаконном задержании человека в Черкасской области. Одному из оперативников инкриминируют пытки и отказ признавать факт задержания, его коллеге — уничтожение следов правонарушения