Поклонська відповіла на обіцянку нардепа Гончаренка "упакувати" її у СІЗО

Олексій Гончаренко заявив, що за Поклонською приїдуть гості з України та запакують її в СІЗО, на що екс-прокурор Криму сказала, що всім слід рівнятися на Олексія та любити батьківщину так, як він.

Наталія Поклонська, посол Росії в Кабо-Верді, у минулому прокурор Криму та депутат Держдуми РФ, спробувала у жартівливій манері відповісти Олексію Гончаренко, який погрожував їй в'язницею за держзраду. На своїй сторінці у соцмережі "ВК" вона опублікувала пост.

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Раніше нардеп Гончаренко обіцяв Поклонській, що українська влада колись "упакує" її в Лук'янівське СІЗО.

"Дивлюся я на Олексія і думаю: ось на таких слід рівнятися! Якщо всі будуть так, як він, любити свою Батьківщину, тоді й заживемо по-іншому!" — заявила Поклонська. Вона висловилася про публікаці у ЗМІ, які писали, що їй "за 20 років служби в органах видали квартиру".

Нинішній російський дипломат зараз турбується про свою безпеку, зазначаючи, що навряд чи у когось виникнуть складнощі з тим, щоб з'ясувати її точну адресу, включаючи людей, які "хочуть вчинити проти неї злочин". Це, пояснює Поклонська, можуть бути люди, які ображені на її роботу і таких чимало: "комусь завадила вкрасти бюджетні гроші, комусь отримати землю в недозволеному місці, а когось відправила до в'язниці за створення збройної банди та вбивства".

Дипломат каже, що ЗМІ опублікували її точну адресу, і навіть Генпрокуратура РФ надає детальну інформацію про це. Вона вважає, що "окремі українські діячі" нібито можуть скористатися цими даними та вкотре надіслати погрози на її адресу.

Раніше депутат ВР Олексій Гончаренко опублікував відео для свого YouTube-каналу, підписавши його: "Поклонська віджала квартиру у центрі Москви". За словами нардепа, "за свою зраду колишня прокурорка Криму отримала будинок у Криму, а зараз і квартиру в Москві, ну а сама — на Кабо-Верді".

Гончаренко зазначив, що, перебуваючи у статусі депутата Держдуми, вона приватизувала московську квартиру площею 119 кв. метрів, що коштує порівняно дорого. За час роботи в антикорупційному комітеті, за словами Гончаренка, колишній прокурор Криму, вибрала квартиру у житловому комплексі під назвою "Дача Сталіна". "Дуже показово, що Поклонська має квартиру в комплексі з такою назвою, їй це дуже личить", — сказав Гончаренко.

"Розповідає, що всі друзі до неї збираються приїхати в гості. До тебе приїдуть гості обов'язково, Наташо, з України. Запакують тебе і відправлять подалі від твоєї квартири та будинку в Лук'янівське СІЗО, де тобі і місце", — зазначив нардеп.

Раніше Фокус повідомляв з посиланням на українське МЗС, що " Сховатись не вийде навіть в Африці ". Представники МЗС України висловилися про призначення Поклонської послом від РФ у Кабо-Верді. Представники України нагадали владі цієї країни, що нового російського дипломата оголошено в Україні в розшук за держзраду і що зараз щодо неї діють санкції Євросоюзу, США, Канади та інших країн.