Поклонская ответила на обещание нардепа Гончаренко "упаковать" ее в СИЗО

Алексей Гончаренко заявил, что за Поклонской приедут гости из Украины и упакуют ее в СИЗО, на что экс-прокурор Крыма сказала, что всем следует равняться на Алексея и любить родину так, как он.

Наталья Поклонская, посол России в Кабо-Верде, в прошлом прокурор Крыма и депутат Госдумы, попыталась в шутливой манере ответить Алексею Гончаренко, который пригрозил ей тюрьмой. На своей странице в соцсети Вконтакте она выложила пост.

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Ранее нардеп Гончаренко обещал Поклонской, что украинские власти когда-нибудь "упакуют" ее в Лукьяновское СИЗО.

"Смотрю я на Алексея и думаю: вот на таких следует равняться! Если все будут так, как он, любить свою Родину, тогда ведь и заживем по-другому!" — заявила Поклонская, которая посвятила свой пост публикациям в СМИ, которые писали, что ей "за 20 лет службы в органах" выдали квартиру.

Нынешний российский дипломат сейчас беспокоится о своей безопасности, отмечая, что вряд ли у кого-то возникнут сложности с тем, чтобы выяснить ее точный адрес, включая людей, которые "хотят совершить против нее преступление". Это, объясняет Поклонская, могут быть люди, которые обижены на ее работу и таких немало: "кому-то помешала украсть бюджетные деньги, кому-то — получить землю в неположенном месте, а кого-то отправила в тюрьму за создание вооруженной банды и убийства".

Дипломат говорит, что СМИ опубликовали ее точный адрес, и даже Генпрокуратура РФ дает подробную информацию об этом. Она считает, что "отдельные украинские деятели" якобы могут воспользоваться этими данными и в очередной раз послать угрозы в ее адрес.

Ранее депутат ВР Алексей Гончаренко опубликовал видео для своего YouTube-канала, подписав его: "Поклонская отжала квартиру в центре Москвы". По словам нардепа, "за свое предательство бывший прокурор Крыма получила и дом в Крыму, теперь и квартиру в Москве, ну а сама — на Кабо-Верде".

Гончаренко отметил, что находясь в статусе депутата Госдумы, она приватизировала московскую квартиру площадью 119 кв. метров, которая стоит сравнительно дорого. За время работы в антикоррупционном комитете, по словам Гончаренко, бывший прокурор Крыма, присмотрела квартиру в жилом комплексе с названием "Дача Сталина". "Очень показательно, что у Поклонской квартира в комплексе с таким названием, ей это очень подходит", — сказал Гончаренко.

"Рассказывает, что все друзья к ней собираются приехать в гости. К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартиры и дома в Лукьяновское СИЗО, где тебе и место", — отметил нардеп.

Ранее Фокус сообщал со ссылкой на украинский МИД, что "Спрятаться не получится даже в Африке". Представители МИД Украины высказались о назначении Поклонской послом от РФ в Кабо-Верде. Представители Украины напомнили властям этой страны, что новый российский дипломат объявлен в Украине в розыск за госизмену и что сейчас в ее отношении действуют санкции Евросоюза, США, Канады и других стран.