Меркель, яка йде на пенсію, запідозрили у створенні "тіньової канцелярії"

Персонал майбутнього офісу в.о. канцлера Німеччини розширять із п'яти до дев'яти осіб. Фінансування представництва проводитиметься за рахунок платників податків.

Після звільнення з посади виконувача обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель отримає у своє розпорядження офіс із дев'ятьма співробітниками, незважаючи на вимогу бюджетного комітету уряду ФРН про скорочення їх кількості до п'яти. Це викликало критику з боку партії "Ліві" — політсила запідозрила Меркель у створенні "тіньової канцелярії". Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на лист міністерства фінансів голові німецького парламенту Бербель Бас.

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Так, німецькі канцлери та президенти, які пішли з посади, мають право на отримання власного офісу в будівлі Бундестагу з персоналом. Згідно з листом, після закінчення терміну Меркель планується створити для неї офіс із дев'ятьма співробітниками, який фінансуватиметься за рахунок платників податків.

Очікується, що невдовзі Меркель представлять керівника її офісу, який отримуватиме на своїй посаді 10 412 євро на місяць (близько 311,5 тис. грн), а також його заступника. Крім цього, в представництві чинної в.о. канцлера працюватимуть два секретарі, два референти, один офісний працівник і два водії.

У 2019 році бюджетний комітет вирішив скоротити кількість співробітників офісу колишніх глав урядів до п'яти й обмежити розмір їхніх зарплат. Однак план організації роботи майбутнього офісу Меркель виходить за ці межі.

"Пані Меркель завжди зображували як скромну канцлерку. Очевидно, цьому прийшов кінець. Розкішна обстановка вашого майбутнього офісу створює враження, що ви хочете відкрити тіньову канцелярію. Очевидно, нинішній міністр фінансів (Олаф) Шольц (один із претендентів на пост канцлера після відходу Меркель — ред.) по вуха в боргах перед вами. Іншого пояснення цій надмірності немає", — заявила представниця партії "Ліві" Гезіне Летч.

Нещодавно ЗМІ з посиланням на дані Спілки платників податків ФРН повідомляли, що після звільнення з посади Меркель зможе розраховувати на пенсію у розмірі близько 15 тисяч євро (приблизно 450 тисяч грн). Вона виконуватиме обов'язки глави німецького уряду доти, доки не буде сформовано новий уряд за підсумками виборів до Бундестагу, на яких перемогла Соціал-демократична партія Німеччини.

Раніше Меркель заявляла, що після виходу на пенсію вона не має наміру займатися політикою.